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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ürdün'deki Beka kampına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 23:11 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ürdün'deki Beka kampına ziyaret

AMMAN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün'de Filistinlilerin kaldığı en büyük mülteci kampı Beka'yı ziyaret ederek mültecilerle görüştü.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında ülkeye gelen Guterres, Filistinlilerin kaldığı en büyük mülteci kampı Beka'yı ziyaret etti.

Kampta kalanlar ve çalışanlarla bir araya gelen Guterres, UNRWA tarafından Doğu Kudüs, Gazze, Ürdün, Lübnan ve Suriye de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki milyonlarca Filistinli mülteciye sağlanan hayati hizmetleri finanse etmeye devam etmenin önemine değindi

Beka Mülteci Kampı'nda 100 binden fazla Filistinli yaşıyor.

Ürdün'de Filistinli mültecilerin kaldığı 10 kampta, 122 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü 171 okul bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından, Filistin genel bütçesi, UNRWA ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kanallara yapılan yardımlar kesilmeye başladı.

ABD'nin söz konusu kanallardan Filistinlilere yaptığı yardımlar yıllık ortalama 800 milyon doları buluyordu.

Washington yönetimi, geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. ABD Mart 2017'den bu yana Filistin genel bütçesine de destek vermiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beka Kampı BM Genel Sekreteri Ürdün

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