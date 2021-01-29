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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yabancı askerler Libya'dan çekilsin' çağrısı

29.01.2021 03:09 | Son Güncelleme:
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yabancı askerler Libya'dan çekilsin' çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki binlerce yabancı asker ve paralı askerin ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı ve "Libyalıları rahat bırakın" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki binlerce yabancı asker ve paralı askerin ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı ve "Libyalıları rahat bırakın" dedi.

Guterres, Perşembe günü gazetecilere açıklamasında "Ateşkes sürüyor. Bütün yabancı askerlerin ve bütün yabancı paralı askerlerin önce Bengazi'ye sonra Trablus'a çekilmeleri, oradan da geri dönmeleri gerekir. Libyalıları rahat bırakın. Zira yalnız bırakıldıklarında kendi sorunlarıyla kendileri baş edebildiklerini kanıtladılar" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi Perşembe günkü görüşmelerinden sonra yaptıkları yazılı açıklamada da 'yabancı askerlerin ve paralı askerlerin daha fazla ertelemeden ülkeden çekilmeleri, ve tüm Libyalıların, uluslararası aktörlerin de silah ambargosuna ve ateşkes anlaşmasına saygı göstermeleri' çağrısında bulundu.

ABD'nin BM Büyükelçisi Richard Mills ise çağrısını ülke isimleri vererek yineledi:

"Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil tüm yabancı taraflara Libya'nın egemenliğine saygı göstermeleri ve Libya'daki askeri müdahalelerine derhal son vermeleri çağrısı yapıyoruz.

"Türkiye ve Rusya'ya birliklerinin ülkeden çekilmesi için bir an evvel girişimlerde bulunması, yabancı paralı askerler ile onların Libya'da görevlendirdiği, finans sağladığı, konuşlandırdığı ve desteklediği askeri unsurların da çekilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Libya, 2014'ten bu yana Trablus'ta uluslararası toplumun tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusunda Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'nun idaresinde iki farklı yönetime bölünmüş durumda.

Taraflar, Ekim ayında ateşkes anlaşması imzaladı ama mevzilerden çekilmedi.

Hafter'i, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destekliyor, Türkiye ise Trablus hükümetinin arkasında.

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