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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:18 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, krizin aciliyetinin ve yaklaşan kıtlığın kayıtsızlığa yer bırakmadığını belirterek, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde, Yemen'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen'de, dünyanın "insan kaynaklı" en kötü krizinin yaşandığını söyleyen Guterres, "Yemen bugün uçurumun eşiğinde duruyor." diye konuştu.

Ülke nüfusunun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin, kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Guterres, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de, krizin aciliyetinin ve yaklaşan kıtlığın kayıtsızlığa yer bırakmadığını belirterek, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşmakta olan felaketi engellemek için acilen atılması gereken 4 noktaya dikkati çeken Guterres, bunları "özellikle nüfusun yoğun olduğu ve kritik altyapının bulunduğu bölgelerde çatışmalara derhal son verilmesi, ticari ve insani gıda, yakıt gibi ürünlerin kısıtlama olmaksızın ülkeye girişine izin verilmesi, döviz kurunu dengeleme ve maaşları ödeme gibi kritik adımlar atılarak Yemen ekonomisinin desteklenmesi ve insani yardım kuruluşlarının erişim alanlarını genişletebilmeleri için uluslararası finansal desteğin artırılması" şeklinde sıraladı.

Guterres, "Uluslararası toplum, Yemen'deki anlamsız şiddet döngüsünü durdurmak ve yaklaşan felaketi önlemek için gerçek bir fırsata sahip." dedi.

Ülkedeki tarafların müzakerelere başlamaya hazır olduğu yönündeki açıklamaları ise memnuniyetle karşılayan Guterres, şunları söyledi:

"Yemen'de barış fırsatı var ve bu fırsat elden gitmemeli. Tarafları, bu ay sonunda BM denetiminde yapılacak istişarelerde, diyalog yoluyla engelleri aşmaya ve sorunları çözmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere ve diğer paydaşlara da bu krizi sona erdirmeye yönelik adımlar atması çağrısı yapıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
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