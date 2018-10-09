BM Genel Sekreteri: Kaşıkçı konusunda endişeliyim

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci ve yazar Cemal Kaşıkçı'nın durumunu "yakından" takip ettiğini söyledi. Sözcü Dujarric, Guterres'in Kaşıkçı'nın kaybolması ve gazetecilere uygulanan şiddet nedeniyle "son derece endişeli" olduğunu belirtti. Guterres'in "gazetecilerin bir savunucusu" olduğunu belirten Dujarric, "Hem resmi olarak hem de özel olarak Genel Sekreter bu konuyu üye ülkelerle sık sık gündeme getiriyor" dedi.

BM Genel Kurulu Dönem Başkanı Maria Espinosa Garces'in de Suudi gazetecinin kaybolmasından dolayı "endişeli" olduğu açıklandı.

"ABD-Suudi ilişkisine tahrip edici etkisi olur"

ABD Başkanı Donald Trump'a siyasi yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünün ortaya çıkması halinde bunun ABD ile Suudi Arabistan arasındaki müttefiklik ilişkisine "tahrip edici" bir etkisi olacağını söyledi.