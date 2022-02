BM Genel Sekreteri: “Kaybedecek Bir An Bile Yok”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” konusunda son gelişmelerin değerlendirildiği, çalışmaların hızlandırılması, ölçülmesi konusunda yapılan kapsamlı tematik toplantıların ilk oturumunda konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma yarışında kaybedecek bir an bile yok” dedi.

Genel Kurul’a hitap eden BM Genel Sekreteri Guterres,‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ için belirlenen 2030 yılına, sadece sekiz yıl kala COVID-19'un dünyayı daha da rayından çıkarttığını belirtti. Guterres, hazırlanan raporun dünyayı yeniden rayına oturtmayı hedeflediğini söyledi.

“Yeni bir küresel uzlaşı sağlamalıyız”

Guterres, zamanın giderek daraldığını, salgının olumsuz etkisinin de yaşandığını belirterek açığı kapatacak her teklif, diğer hedefler arasında ilerlemeyi ayrıca daha geniş barış ve insan hakları arayışını teşvik edeceğini belirtti. BM Genel Sekreteri “Hem gezegenimizin hem gelecek nesillerin refah ve huzurunu sağlamak için hedeflere ulaşmalıyız. Ortak sorun çözmek, belirlediğimiz taahhütler etrafında biraraya gelme isteğimize bağlı. Dünyanın pek çok ortak sorunu var. Nijerya'da yerinden edilmiş binlerce kadın açlıktan ve gıda güvencesizliği içinde hayatta kalmak için BM'ye güveniyor. Dünyada, birçok insan uçurumun kenarında yaşıyor. Yolumuza dönüp gücü, zenginliği ve fırsatları, uluslararası düzeyde daha geniş bir şekilde paylaşmak ve gelişmekte olan ülkelerin kaynaklarını sürdürülebilir, kapsayıcı kalkınmaya odaklamasına izin vermek için yeni bir küresel uzlaşı sağlamalıyız. Yeni küresel anlaşma, güç ve finansal kaynakları yeniden dengeleyerek gelişmekte olan ülkelerin, 2030 gündemine ve ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ yatırım yapmalarını sağlayacak. Halk sağlığının korunması, dünyanın finansal sisteminde reform yapılması, çevrenin korunması da dahil olmak üzere herkes için çalışan küresel bir ekonomi olmalı. Yoksulluk yalnızca gelirin olmaması değildir” diye konuştu.

“Dünya Sosyal Zirvesi”

BM Genel Sekreteri Guterres, işleyen eğitim sistemleri olmadan dünyanın işgücü piyasalarının ihtiyaçlarının karşılanamayacağını, cinsiyet eşitliğini ve insan haklarını geliştirilemeyeceğini, demokratik kurumların güçlenmeyeceğine dikkat çekti.

Guterres, hedeflere ulaşmak için herkese uyan tek bir toplumsal sözleşme olmadığına dikkat çekti ve hedeflere ulaşmak için eylemleri koordine etmek ve küresel ölçekte ivme yaratmak için de 2025 yılında hükümetler arası bir “Dünya Sosyal Zirvesi” önerdiğini hatırlattı.

Guterres, cinsiyet eşitsizliğine de dikkat çekti. Kadın ve kız çocukları her toplumsal sözleşmenin merkezinde yer alsa da, onların özel ihtiyaçlarının ve isteklerinin büyük ölçüde gözardı edildiğini vurguladı. Çalışmalarının küçümsendiğini, salgınla kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin de arttığını belirtti.

BM Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid de insanlar, gezegen, refah için çözümler ve somut eylemlere odaklandığını, önceliklerinin pandemi sonrası sürdürülebilir bir iyileşme, herkesin haklarına saygı duymak, gezegeni korumak ve BM'yi yeniden canlandırmak olduğunu söyledi. Shahid, derhal adım atılması gerektiğini belirterek, “Bizimki umuda muhtaç bir dünya. Umut ancak birlik, dayanışma ve ortak hareketlerden ilham alabilir. Birleşmiş Milletler adım atmalı, hizmet ettiğimiz insanlar için daha duyarlı ve daha etkili olmalıyız. Farklılıklara rağmen biz tek bir aileyiz. Ortak bir anlayış ve çözüm bulmalıyız” dedi.

BM Genel Kurulunda 2015 yılında belirlenen ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma’ hedefleriyse şöyle:

Yoksulluğu, dünyanın her neresinde olursa olsun sona erdirmek

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, bebek ölümlerini azaltma

Kız ve erkek çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak

Cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın şiddetine son vermek ve kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

Hijyenik ve sağlıklı suya ulaşımı sağlamak.

Güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

Ekonomik kalkınmayı sağlamak, bunun üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır bir şekilde yapılmasını güvence altına almak

Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

Kentlerde halka kaliteli ucuz toplu ulaşım ve konut sağlamak

Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, gıda israfına son vermek

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak

Sürdürülebilir kalkınma için barışçı ve herkesi kucaklayan çözümler için toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak