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BM Genel Sekreteri Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Libya'daki askeri hareketlilikten endişeli

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki askeri hareketlilikten ve çatışma çıkmasından endişe duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Guterres, "Libya krizinde askeri çözüm yoktur. Libyalılar aralarındaki sorunları çözmesinin tek yolu diyalogdur." ifadesini kullandı.

Taraflara soğukkanlı ve sakin olmaları çağrısında bulunan Guterres, bölgesel bir ziyaret çerçevesinde dün Mısır'dan Libya'ya geldi ve ziyareti sırasında Libyalı yetkililerle buluşması bekleniyor.

UNSMIL, Libya’daki anlaşmazlığı çözmek için uluslararası bir yol haritasının parçası olarak 14-16 Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde bir diyalog konferansı düzenleyecek.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün akşam birliklerine "terör gruplarının kalıntılarını temizlemek için" ülkenin batısındaki bölgelere yönelme talimatı vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'a yaklaşması üzerine seferberlik ilan etmişti.

Libya'da Hafter'e bağlı güçler, 15 Ocak'ta, "Çadlı silahlı muhalif grupları temizlemek, insan kaçakçısı çeteleri bölgeden çıkarmak, El Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle savaşmak" gibi gerekçelerle ülkenin güneyine operasyon başlatmıştı. Hafter güçleri, operasyon kapsamında güneydeki çeşitli bölgeleri ele geçirmişti.

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askeri hareketlilik Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Endişe Libya

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