BM Genel Sekreteri Libya'daki Toplu Mezarlar Hakkında Soruşturma İstiyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Genel Sekreter’in, Libya’da son günlerde çoğunluğu Tarhuna’da olmak üzere bulunan toplu mezarlardan dolayı derin bir şok yaşadığı ifade edildi.

Türkiye’nin de destek verdiği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler tarafından denetimi sağlanan Tarhuna, muhalif General Halife Hafter’in güçlü kalesi olarak bilinen bir şehirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephen Dujarric yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in, konuyla ilgili olarak şeffaf bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Sözcü’nün açıklamasına göre BM Genel Sekreteri, toplu mezar alanlarının güvenliğinin sağlanması, bulunan kişilerin kimlik tespitlerinin yapılması, ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve cesetlerin yakınlarına teslim edilmesi konusunda yardım önerisinde de bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Kuzey Afrika ve Ortadoğu Direktörü Philippe Nassif de Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, Uluslararası Af Örgütü ya da BM’nin bölgeye giderek olası savaş suçu uygulamalarına yönelik kanıtların toplanmasını istediklerini böylece adaletin yerine bulunmasına katkı sağlanabileceğini söyledi.

Tarhuna şehri başkent Trablus’un 65 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

