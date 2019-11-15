BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

Guterres, Kıbrıs'ta 11 Nisan-30 Ekim tarihlerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporunu yarın BM Güvenlik Konseyi'ne sunacak. Raporda Guterres, sahadaki durumun giderek karmaşık bir hal aldığı uyarısında bulunarak, bu durumun uzun süre ara verilen siyasi süreç ve geleceği çevreleyen belirsizlikle de bağlantılı olduğuna işaret etti. 'HER İKİ TARAFIN DA İZİNSİZ İNŞAAT FAALİYETLERİ GERGİNLİĞİ ARTIRABİLİR' Ateşkes hattında 2018'den beri sık sık yaşanan anlaşmazlıklar ve her iki tarafın da izinsiz inşaat faaliyetlerinin gerginliği artırabileceği ve zamanla tampon bölgedeki statükonun değişimine neden olabileceği uyarısı da yapan Guterres, Kapalı Maraş'ta yaşanan gelişmelerinin de gerginliği artırdığını kaydetti. KKTC'nin Kapalı Maraş'ta bilimsel bir envanter çalışması yapacağı kararının ardından Güney Kıbrıs Rum kesiminin konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdığı ve konseyin 9 Ekim'de söz konusu durumu görüştüğü hatırlatılan raporda, BMGK'nin Kapalı Maraş'a ilişkin hiçbir tarafın çözüm bulunmadan bir adım atmaması yönündeki kararına atıfta bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması! Gerginliğin tırmanmasına neden olan hidrokarbon aranması konusunda tarafların ortaya koyduğu farklı tekliflere rağmen görüş ayrılıklarının devam ettiği vurgulanan raporda, Guterres, ''Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı.'' değerlendirmesi yaptı. 'NİHAYETİNDE ÇÖZÜM İKİ TARAFIN ELİNDE' Dünya Bankası tarafından yapılan ankete de yer verilen raporda, anket sonuçlarının hem Rum kesimi hem de Kıbrıs Türklerinin mevcut durumun ''kabul edilemez'' olduğu görüşünde olduğunu ortaya koyduğuna işaret edildi. Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un bu süreçte Kıbrıs'ı 6 kez ziyaret ettiği ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den yetkililerle de görüşmeler yaptığı ifade edilen raporda, Guterres ''Müzakere sürecine geri dönülmesine yardımcı olacak yollar aramaya devam edeceğim. Nihayetinde çözüm iki tarafın elinde.'' değerlendirmesinde bulunuldu.