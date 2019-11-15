HABER

BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 00:26 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, hazırladığı Kıbrıs raporunda, 'Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı, hava giderek kötüleşiyor ' değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

Guterres, Kıbrıs'ta 11 Nisan-30 Ekim tarihlerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerini içeren raporunu yarın BM Güvenlik Konseyi'ne sunacak.

Raporda Guterres, sahadaki durumun giderek karmaşık bir hal aldığı uyarısında bulunarak, bu durumun uzun süre ara verilen siyasi süreç ve geleceği çevreleyen belirsizlikle de bağlantılı olduğuna işaret etti.

'HER İKİ TARAFIN DA İZİNSİZ İNŞAAT FAALİYETLERİ GERGİNLİĞİ ARTIRABİLİR'

Ateşkes hattında 2018'den beri sık sık yaşanan anlaşmazlıklar ve her iki tarafın da izinsiz inşaat faaliyetlerinin gerginliği artırabileceği ve zamanla tampon bölgedeki statükonun değişimine neden olabileceği uyarısı da yapan Guterres, Kapalı Maraş'ta yaşanan gelişmelerinin de gerginliği artırdığını kaydetti.

KKTC'nin Kapalı Maraş'ta bilimsel bir envanter çalışması yapacağı kararının ardından Güney Kıbrıs Rum kesiminin konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdığı ve konseyin 9 Ekim'de söz konusu durumu görüştüğü hatırlatılan raporda, BMGK'nin Kapalı Maraş'a ilişkin hiçbir tarafın çözüm bulunmadan bir adım atmaması yönündeki kararına atıfta bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması!

Gerginliğin tırmanmasına neden olan hidrokarbon aranması konusunda tarafların ortaya koyduğu farklı tekliflere rağmen görüş ayrılıklarının devam ettiği vurgulanan raporda, Guterres, ''Barış sürecine yönelik hava Kıbrıs ve çevresinde devam eden gerginlikler nedeniyle bu süreçte kötüye gitti ve iki taraf (müzakereleri başlatacak) referans kavramları üzerinde hala anlaşamadı.'' değerlendirmesi yaptı.

'NİHAYETİNDE ÇÖZÜM İKİ TARAFIN ELİNDE'

Dünya Bankası tarafından yapılan ankete de yer verilen raporda, anket sonuçlarının hem Rum kesimi hem de Kıbrıs Türklerinin mevcut durumun ''kabul edilemez'' olduğu görüşünde olduğunu ortaya koyduğuna işaret edildi.

Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un bu süreçte Kıbrıs'ı 6 kez ziyaret ettiği ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den yetkililerle de görüşmeler yaptığı ifade edilen raporda, Guterres ''Müzakere sürecine geri dönülmesine yardımcı olacak yollar aramaya devam edeceğim. Nihayetinde çözüm iki tarafın elinde.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Hidrokarbon aranmasına yönelik gelişmeleri endişe ile yakından takip ettiğini belirten ve taraflara gerginlikten kaçınma itidal göstermeleri çağrısı yapan Guterres, ''Kıbrıs ve çevresindeki doğal kaynaklar, karşılıklı olarak kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüm için güçlü neden teşkil ediyor ve daha derin bölgesel iş birliğini ilerletmeye hizmet edebilir.'' ifadesine yer verdi.

Guterres, 25 Kasım'da Almanya'nın Berlin kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. (AA)


Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
Pakdemirli’den Kooperatiflere ‘Cironuzu Arttırın’ ÇağrısıPakdemirli’den Kooperatiflere ‘Cironuzu Arttırın’ Çağrısı
Bahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendiBahçelievler'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 kişi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Antonio Guterres Kıbrıs raporu

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.