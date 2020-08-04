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BM Genel Sekreteri: "Okulları Açmak Birinci Öncelik Olmalı"

04.08.2020 13:27 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri, öğrencilerin güven içerisinde okullarına dönmesinin sağlanmasının dünyanın birinci önceliği olmak zorunda olduğunu dile getirdi

BM Genel Sekreteri: "Okulları Açmak Birinci Öncelik Olmalı"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Corona virüsü salgını yüzünden okulların kapalı olmasından dolayı dünya genelinde bir kuşak felaketi yaşandığını söyledi. BM Genel Sekreteri, öğrencilerin güven içerisinde okullarına dönmesinin sağlanmasının dünyanın birinci önceliği olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Guterres, dünyada 160 civarında ülkede okulların kapalı olmasından dolayı 1 milyardan fazla öğrencinin etkilendiğini, en az 40 milyon civarında çocuğun da okul öncesi eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin yayınladığı video mesajında “Şu anda onlarca yıllık ilerlemeyi geri götürecek bir kuşak felaketiyle karşı karşıyayız ve bu eşitsizlikleri daha da arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Guterres “COVID-19 bölgesel olarak kontrol altına alındığını öğrencileri okullarına geri döndürmek ve eğitimi mümkün olduğunca güvenli şekilde başlatmak birinci önceliğimiz olmak zorunda. Eğitimcilerile, ailelerle ve gençlerle bu konuda istişarelerde bulunmak gerekli” dedi.

2019 yılının Aralık ayının son haftasında Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını bugüne de tüm dünyada eğitim de dahil olmak üzere pek çok alanda aksamalara neden oldu. Hastalık bugüne dek 18,5 milyon insane bulaşırken 700 bine yakın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

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