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BM Genel Sekreteri: Rus askerleri "barış gücü" olamaz

23.02.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanımasına tepki göstererek, bunun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri: Rus askerleri "barış gücü" olamaz

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanımasına Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de sert sözlerle tepki gösterdi.

Doğu Ukrayna'da tek taraflı "bağımsızlık" ilan eden bölgelerin Rusya tarafından tanınmasının "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali" olduğunu ifade eden BM Genel Sekreteri, bu adımın "Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk anlaşmalarını öldürecek darbe" olduğunu söyledi. 2014 ve 2015 yılında imzalanan Minsk anlaşmaları Doğu Ukrayna'daki soruna barışçı bir çözüm hedefliyordu.

BM Genel Sekreteri Guterres Salı günü New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda "barışı" tesis etmek için birlikler göndereceğini duyurmasını da eleştirdi.

"Bir ülkenin birlikleri, başka bir ülkeye ait bölgelere o ülkenin izni olmadan giriyorsa, bunlar tarafsız barış gücü sayılmaz, barış gücü değildirler" şeklinde konuşan Guterres, Moskova'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine askeri desteğinin "barış misyonu kavramının çarpıtılması" olduğunu ifade etti.

Guterres, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Pazartesi akşamı televizyonda yaptığı konuşmada Doğu Ukrayna'da yaklaşık 4 milyon kişiyi etkileyen bir "soykırım" yapıldığı yönündeki iddialarına da yanıt verdi. Doğu Ukrayna'da yaşananların soykırım olmadığını ifade eden Guterres, "Soykırım açıkça tanımlanan bir suçtur. Böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi. Guterres, Doğu Ukrayna'da ateşkes çağrısında da bulundu.

Askeri birliklerin gönderilmesi "duruma" bağlı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından bölgeye Rus birlikleri gönderileceğini açıklamıştı. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de dün bu bölgelere asker gönderilmesini öngören tezkereyi kabul etti. Ancak Putin Federasyon Konseyi'ndeki oylamanın ardından yaptığı açıklamada bölgeye askerlerin gönderilmesinin "bölgedeki" duruma bağlı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Doğu Ukrayna'ya birliklerinin gönderilmesinin "şu aşamada" planlanmadığı belirtildi.

Putin açıklamasında ayrıca krizin ancak Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve NATO'ya üye olmaması halinde çözülebileceğini belirtirken, "demokratik ülkelere" de Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması çağrısında bulundu. Rusya, 2014 yılında Ukrayna'ya ait olan Kırım'ı ilhak etmişti.

Stoltenberg'den "büyük saldırı" uyarısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Salı günü yaptığı açıklamada "Bütün işaretlerin Rusya'nın Ukrayna'ya büyük bir saldırı planladığı yönünde" olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna sınırından çekilmeye söz vermesine rağmen ilerlemenin devam ettiğini kaydeden Stoltenberg, saldırıya hazır birliklerin olduğunun görüldüğünü belirtti. Stoltenberg, bir saldırıya bahane yaratmak üzere Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yanıltıcı "yanlış bayrak" operasyonlarının yapıldığını da sözlerine ekledi.

AFP, dpa/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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