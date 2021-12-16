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BM Genel Sekreteri Sözcüsü COVID-19'a Yakalandı

16.12.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, COVID-19 salgınına yakalandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antoni Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, COVID-19 salgınına yakalandı. Dujarric’in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Genel Sekreter Guterres de evden çalışmaya başladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, bir haftadan kısa bir süre içerisinde ikinci kez temaslı durumuna düştü. Yapılan açıklamada, Sözcü Dujarric ve onunla birlikte çalışan bir kaç üst düzey diplomatın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dujarric, basın mensuplarına gönderdiği e-postayla yaptığı bilgilendirmede rutin test sonucunda kendisinde COVID-19’a rastlandığını açıkladı. Sözcü, üç doz aşı yaptırdığını ve hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü son olarak Salı günü günlük basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkmıştı.

72 yaşındaki BM Genel Sekreteri Guterres’in de tüm aşılarını olduğunu üçüncü doz COVID-19 aşısını da 26 Kasım tarihinde yaptırdığı açıklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin bulunduğu ABD’nin New York şehrinde son bir ayda COVID-19 vakalarında yükseliş görülüyor. Uzmanlar şehir nüfusunun yüzde 71’inin aşılanmış olmasına karşın Omicron varyantıyla birlikte hız kazanan yayılmaya dikkat çekiyor. New York, ABD’de Omicron varyantı görülen şehirlerden biri durumunda. New York’ta son olarak artan vakalar nedeniyle kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirildi.

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