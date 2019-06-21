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BM Genel Sekreteri'den ILO'ya "enerjik ol" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "BM kalkınma sisteminin, ailesinin kritik bir üyesi olarak enerjik bir ILO'ya ihtiyacı var"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "insanların kaygılarının merkezinde" olan bir kuruluş olduğunu belirterek BM'nin "enerjik bir ILO'ya" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, bu yıl 100. yılını kutlayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın kapanışında genel kurula hitap etti.

Küresel düzeyde "muazzam ekonomik kazançların" ülkeler arasında veya içinde eşit olarak paylaşılmadığına dikkati çeken Guterres, yaşadığımız çağı "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Guterres, "Küresel zorlukların üstesinden gelebilmek için her zamankinden daha fazla küresel tepkilere ihtiyacımız var. Ancak, çok taraflılık her zamankinden daha fazla ateş altında. Sorunlarımız daha da karmaşık hale geliyor. Yine, sorunlara karşı cevaplarımız da bütünlük sağlayamıyor ve her yerde güven eksikliğini, korkuyu ve kargaşayı fazlasıyla görüyoruz." dedi.

ILO'nun basit bir nedenden dolayı dünyada merkezi bir rol oynadığının altını çizen Guterres, "Gündeminiz, insanların kaygılarının merkezinde." ifadesini kullandı.

Guterres, dünyanın daha güçlü bir BM kalkınma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "BM kalkınma sisteminin, ailesinin kritik bir üyesi olarak enerjik bir ILO'ya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

- ABD-İran gerginliği sorusuna yorum yapmadı

Öte yandan, ILO'daki konuşması öncesi BM Cenevre Ofisi'ne giriş yapan Guterres, gazetecilerin ABD ve İran arasındaki gerginliğe ilişkin soruları üzerine, "ILO için buradayım." karşılığını verdi.

Bugün sona eren ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı 10 Haziran'da başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konferansın yüksek düzeyli oturumunda katılımcılara hitap etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Guterres BM ILO

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