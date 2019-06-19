BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Mülteciler Günü'nde, düşüncelerim, savaştan, çatışmadan ve zulümden kaçmak zorunda kalmış 70 milyondan fazla kadın, çocuk, erkek mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerle." ifadesini kullandı.

Dünyadaki mülteci sayısının 20 yıl öncesine göre ikiye katlanarak 70 milyonu aştığını belirten Guterres, "Bu hayret verici bir rakam." yorumunu yaptı.

- Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere takdir

Guterres, dünya üzerinde yerinden edilmiş insanların çoğunun Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar, Somali ve Venezuela gibi ülkelerden olduğuna işaret ederek, "Kendileri ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleriyle mücadele ederken bile mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin insaniyetini takdir etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.