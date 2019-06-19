HABER

BM Genel Sekreterinden "Dünya Mülteciler Günü" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:20 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış" - "Kendileri ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleriyle mücadele ederken bile mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin insaniyetini takdir etmek istiyorum"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Mülteciler Günü'nde, düşüncelerim, savaştan, çatışmadan ve zulümden kaçmak zorunda kalmış 70 milyondan fazla kadın, çocuk, erkek mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerle." ifadesini kullandı.

Dünyadaki mülteci sayısının 20 yıl öncesine göre ikiye katlanarak 70 milyonu aştığını belirten Guterres, "Bu hayret verici bir rakam." yorumunu yaptı.

- Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere takdir

Guterres, dünya üzerinde yerinden edilmiş insanların çoğunun Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar, Somali ve Venezuela gibi ülkelerden olduğuna işaret ederek, "Kendileri ekonomik zorluklar ve güvenlik endişeleriyle mücadele ederken bile mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin insaniyetini takdir etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin misafirperverliğinin kalkınma ve yatırım ile desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Uluslararası koruma rejiminin birliğini yeniden oluşturmalıyız." çağrısını yaptı.

Geçen aralık ayında kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ının modern mülteci konularında ayrıntılı bir plan sunduğunu belirten Guterres, "Mültecilerin en acil ihtiyacı barış." ifadesini kullandı.

- Dünyada yerinden edilmiş kişilerin sayısı rekor seviyede

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Dünya Mülteciler Günü'nde yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'nda, "dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının rekor seviyede artarak, 70,8 milyona ulaştığını ve bunların ağır yükünü Batılı zengin ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin çektiğini" bildirmişti.

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar varMeteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var
"İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması""İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antonio Guterres BM genel sekreter

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.