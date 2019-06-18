BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Rusya’ya, durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulundu.

Guterres, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gelişmeler hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İdlib'deki çatışmaların artmasından derin endişe duyduğunu belirten Guterres, “Özellikle, (İdlib'de) artan aktörlerin katılımıyla durum tehlikeli bir hal aldı. Bunun korkunç bedelini de yine siviller ödüyor.” dedi.

Guterres, “Astana garantörlerine, özellikle 2018 Eylül mutabakatının imza koyucuları olarak Rusya ve Türkiye’ye, geciktirmeden İdlib’teki durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk ile tam uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Guterres, “Defalarca belirttiğim gibi, Suriye krizine askeri çözüm yok. En başında ve 8 yıl sonra açık bir şekilde anlaşıldı ki çözüm siyasidir.” değerlendirmesini yaptı.

Guterres, İran ile ABD arasında son zamanlarda Körfez'de tırmanan gerginlikle ilgili bir soruya ise “Endişeliyiz. (Körfez'de) gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak çok önemli. Umuyorum ki durum kontrol altına alınır. Daha önce dediğim gibi dünyanın gerçekten Körfez'de büyük bir çatışmaya ihtiyacı yok.” cevabını verdi.

