HABER

BM Genel Sekreteri'nden Kamerun'da kaçırılanların serbest bırakılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri'nden Kamerun'da kaçırılanların serbest bırakılması çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamerun'da, aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişinin kaçırılmasını kınayarak, bu kişilerin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres, hafta sonu Kamerun'un güneybatısındaki Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren presbiteryen ortaokulundan çoğunluğu çocuk 81 kişinin kaçırılmasını kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Guterres, kaçırılan bu kişilerin bir an önce serbest bırakılarak aileleri ve evlerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Özellikle çocukların da içinde olduğu sivillere yönelik bu suçlar için hiçbir gerekçe olamaz." ifadesine yer verildi.

Kamerun'un yerel basınında çıkan haberlerde, ülkenin İngilizce konuşulan Anglofon güneybatı bölgesinde, aralarında çok sayıda öğrencinin bulunduğu 81 kişinin kaçırıldığı belirtilmişti.

Kamerunlu ayrılıkçıların bulunduğu bölgede meydana gelen kaçırma olayını henüz üstlenen olmadı.

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısıMeteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorumABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kamerun kınama

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

ABD'nin terörist başlarına ödül koymasına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.