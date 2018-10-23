BM Genel Sekreteri'nden 'Kaşıkçı' Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin sorumlularını tespit etmek için için hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak günlük basın toplantısında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çeşitli soruları yanıtladı. Hak, “Genel Sekreter Antonio Guterres’in bu konuda derin üzüntü duyduğunu cinayetin resmen açıklanması sonrasında haftasonunda dile getirdi. Genel Sekreter, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının tam olarak bulunması için hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma ihtiyacını vurgulamaktadır” dedi.

HRW'den ABD, Türkiye ve diğer ülkelere çağrı

Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı'nın öldürülmesini "örtbas etmeye" çalışmakla suçladı ve ABD, Türkiye ve diğer ülkelere Riyad'ın bu çabasını reddetmeye çağırdı.

HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Suudiler'in Kaşıkçı'nın yumruklu kavgada hayatını kaybettiği açıklamasının, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aklamaya yönelik bir çaba olduğu görüşü dile getirildi.