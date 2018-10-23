BM Genel Sekreteri'nden 'Kaşıkçı' Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin sorumlularını tespit etmek için için hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu.
BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak günlük basın toplantısında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çeşitli soruları yanıtladı. Hak, “Genel Sekreter Antonio Guterres’in bu konuda derin üzüntü duyduğunu cinayetin resmen açıklanması sonrasında haftasonunda dile getirdi. Genel Sekreter, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının tam olarak bulunması için hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma ihtiyacını vurgulamaktadır” dedi.
HRW'den ABD, Türkiye ve diğer ülkelere çağrı
Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı'nın öldürülmesini "örtbas etmeye" çalışmakla suçladı ve ABD, Türkiye ve diğer ülkelere Riyad'ın bu çabasını reddetmeye çağırdı.
HRW'den yapılan yazılı açıklamada, Suudiler'in Kaşıkçı'nın yumruklu kavgada hayatını kaybettiği açıklamasının, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aklamaya yönelik bir çaba olduğu görüşü dile getirildi.
‘Türkiye Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını BM'ye taşımalı’
Uluslararası insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşları, Türkiye’ye ortak çağrıda bulunarak, Ankara'yı Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılması için BM'ye başvuru yapmaya davet etti.
Aralarında Uluslararası Af Örgütü, Gazetecileri Koruma Komitesi, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler'in de de dahil uluslararası örgütler yaptıkları açıklamada, Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının BM'ye taşınması gerektiğini kaydetti. Açıklamada, "Suudilerin Kaşıkçı cinayetindeki sakladıkları bazı gerçeklere tam olarak ulaşılması ve olayın tamamen aydınlığa kavuşturulması için uluslararası bir soruşturmanın zorunluluğu" vurgulandı.
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Başkan Yardımcısı, Robert Mohoney Uluslararası Af Örgütü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye, BM'yi zamanında, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma başlatmak için göreve davet etmeli" dedi.
Mahoney, BM tarafından yürütülecek bir soruşturmada elde edilecek delillerin gelecekteki diğer yasal soruşturmalarda da kullanılabileceğini belirterek, “Kaşıkçı cinayetinin arkasında kim varsa, kim olduğuna ve gücüne bakılmadan adaletin karşısına çıkarılabilir" diye konuştu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’nın ailesinin ve dünyanın gerçekleri bilmeyi hak ettiğini belirtti.
Uluslararası Af Örgütü New York Direktörü Sherine Tadros, “ BM’nin yürüteceği soruşturma Suudilerin de kazancına olabilir. Belki soruşturmada liderler aklanabilir. Güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yapılmazsa Suudi liderlerin üzerinde hep bulutlar olacak” dedi.
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