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BM Genel Sekreterinden Suriye'de insani felaket uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 21:49 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "Suriye'nin kuzeybatısında artan askeri gerginlik, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sadece büyük nüfusun yerinden edilmesine değil, insani yardım ve temel hizmetlerin korunması ve erişimi anlamında da korkunç sonuçlar doğurabilir" - "Taraflar, uluslararası kanunlar çerçevesinde siviller ve sivil yapıların askeri operasyonlar esnasında hedef alınmaması için üzerine düşeni yapmalıdır"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye'nin kuzeybatısında artan askeri gerginlik, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sadece büyük nüfusun yerinden edilmesine değil, insani yardım ve temel hizmetlerin korunması ve erişimi anlamında da korkunç sonuçlar doğurabilir." uyarısında bulundu.

Guterres, Suriye'ye insani yardım ulaştırılması konusunda alınan kararlar hakkında BM'de tartışılmak üzere rapor hazırladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri hareketliliğin "korkutucu bir gidişat" gösterdiğini ve söz konusu alanda 3 milyon kişinin yaşadığını vurgulayan Guterres, raporda "Artan askeri gerginlik, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sadece büyük nüfusun yerinden edilmesine değil, insani yardım ve temel hizmetlerin korunması ve erişimi anlamında da korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

Guterres, Suriye'deki tüm taraflara tansiyonu azaltma çağrısı yaparak, "Taraflar, uluslararası kanunlar çerçevesinde siviller ve sivil yapıların askeri operasyonlar esnasında hedef alınmaması için üzerine düşeni yapmalıdır. Suriye'de ihtiyaç sahiplerine güvenli, sürekli, zamanında ve hiçbir kısıtlama olmadan ulaşılması, buradaki insani durumun daha da kötüye gitmesini engeller." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, sivilleri hedef alan saldırıları da kesin dille kınayan Guterres, şöyle devam etti:

"Sivillere yönelik saldırıların sorumluları, uluslararası insancıl hukukun ihlalinden dolayı yargılanmalı. Suriye'deki çatışmaların taraflarını, tüm ülkeleri, sivil toplum organlarını ve BM sistemini, Suriye'de Mart 2011'den bu yana uluslararası kanunlarca suç kabul edilen en ciddi eylemleri gerçekleştiren kişilerin soruşturulması ve yargılanması konusunda uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir mekanizma kurulması konusunda iş birliğine çağırıyoruz."

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye rejimi ve muhaliflere bölgede siyasi çözüme ulaşılması için tam destek vereceklerini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İdlib Suriye

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