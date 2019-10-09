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"BM Genel Sekreterini bilgilendirdik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2) - "(Barış Pınarı Harekatı) Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik" - "Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatımızı da bir notayla rejimin İstanbul'daki başkonsolosluğuna bildirdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bilgilendirdiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir'den ayrılmadan önce Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, önceki harekatlarda olduğu gibi bu kez de ilgili yerlere gerekli bildirimlerde bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Gerekli bildirimlerde bulunduk. BM Genel Sekreterini bilgilendirdik. Bugüne kadar nasıl gelindiği ve buradaki terör örgütlerinin oluşturduğu tehditleri anlatan, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız olduğunu da vurgulayan, mektubu BM Genel Sekreteri'ne ulaştırdık." ifadesini kullandı.

BMGK'nin dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika'ya da bildirimde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, bunun da BMGK'yi bilgilendirmek anlamına geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, P5 ülkelerinin Ankara'daki büyükelçilerinin de Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından bakanlığa çağrılarak bilgilendirdiğini belirterek, "İran büyükelçisi de çağrıldı ve bakan yardımcımız bizzat bildirimde bulundu. Diğer taraftan BM Özel Temsilcisi Gair Pedersen'a da yine bakan yardımcımız bilgi verdi." şeklinde konuştu.

Bu konunun güvenlik boyutuna da dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz NATO müttefiğiyiz. NATO Genel Sekreterine de bir mektupla bilgilendirmede bulunduk. Diğer taraftan tabii ki ortada bir rejim var. Şu anda ilişkilerimiz olur, olmaz. O ayrı birşey. Şu anda İstanbul'da başkonsolosluğu var. Yine Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatımızı da bir notayla rejimin İstanbul'daki başkonsolosluğuna bildirdik. Diğer taraftan biz uluslararası temasımızı, askerlerimiz sahada kahramanca mücadelesinin verirken sürdürüyoruz."

Çavuşoğlu, daha önce Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü anımsatarak, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de gelen talep üzerine görüşeceğini söyledi.

Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla da görüşeceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Türk diplomasisi, sahada da masada da askeriyle ordusuyla tüm güvenlik birimleriyle bu mücadeleyi sürdürecek. Sahada da masada güçlü bir ülkeyiz hamdolsun. Rabbim, tüm güvenlik birimlerimizi korusun, güç versin, ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

(Bitti)

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Barış Pınarı Harekatı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu

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