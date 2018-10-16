BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunda, "gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yaptığını" belirtti.
Özeray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin, Konseye sunduğu Kıbrıs raporunda, "müzakerelere kaldığı yerden devam edin" yaklaşımı yerine, "müzakereye geçebilmek için önce nasıl bir müzakere olacağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerekliliğine" işaret ettiğini söyledi.
Raporda, "tarafların, müzakere aşamasına geçmeden önce yeni ve yaratıcı fikirlerle birlikte tasarlayacakları ortak gelecek konusunda aralarında uzlaşmaları ihtiyacına" yer verildiğine değinen Özersay, "BM Genel Sekreteri, gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yaptı. Müzakerenin başlayabilmesi için önce tarafların temel konularda neyi anlaşıp anlaşmadıklarını netleştirecek şekilde bir diyaloğa işaret edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Özersay, BM'nin Kıbrıs sorununu belirli kalıplar içerisine hapsetmekten kaçınmasının olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişarelerine ilişkin değerlendirmelerinin ardından, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporun 30 Ekim'de görüşülmesi bekleniyor.
- Kıbrıs müzakereleri
Kıbrıs müzakereleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.
Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.
Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
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