BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, BM Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunda, "gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yaptığını" belirtti.

Özeray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin, Konseye sunduğu Kıbrıs raporunda, "müzakerelere kaldığı yerden devam edin" yaklaşımı yerine, "müzakereye geçebilmek için önce nasıl bir müzakere olacağı üzerinde uzlaşmaya varılması gerekliliğine" işaret ettiğini söyledi.

Raporda, "tarafların, müzakere aşamasına geçmeden önce yeni ve yaratıcı fikirlerle birlikte tasarlayacakları ortak gelecek konusunda aralarında uzlaşmaları ihtiyacına" yer verildiğine değinen Özersay, "BM Genel Sekreteri, gerçekçi ve ayakları yere basan bir değerlendirme yaptı. Müzakerenin başlayabilmesi için önce tarafların temel konularda neyi anlaşıp anlaşmadıklarını netleştirecek şekilde bir diyaloğa işaret edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.