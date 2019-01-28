BM: ‘Gerilimin Tırmanması Venezuela İçin Felaket Olur’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da gerilimin tırmanmasının hem ülke halkı hem de bölge halkı için büyük bir felakete neden olabileceğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, Venezulelalı siyasetçilere, “Gerilimi tırmandırmayın, halkın acı çekmesine son verin” çağrısında bulundu.

Guterres, “Umudumuz karşılıklı diyaloğun sağlanması ve Venezuela için felakete neden olacak türden bir çatışmaya yol açabilecek bir tırmanıştan kaçınmamız” dedi.

BM Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin olaylar sırasında yaşanan can kayıplarını endişeyle karşıladığı belirtildi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in tüm tarafları başta başkent Caracas olmak üzere ülkedeki protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan ölümcül çatışmalardan kaçınmaya, ekonomik ve siyasi krizden kaynaklanan gerilimleri azaltmak için çaba göstermeye davet ettiği belirtildi.

Guterres, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen ‘Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı açıklamada, “ Venezuela ile ilgili tüm tarafların ülkede uzun süren krizi sonlandırmak için kapsayıcı ve güvenilir bir siyasi diyalog kurmaları gerekliliğini vurguladı.