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BM: ‘Gerilimin Tırmanması Venezuela İçin Felaket Olur’

28.01.2019 22:40 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da gerilimin tırmanmasının hem ülke halkı hem de bölge halkı için büyük bir felakete neden olabileceğini söyledi

BM: ‘Gerilimin Tırmanması Venezuela İçin Felaket Olur’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da gerilimin tırmanmasının hem ülke halkı hem de bölge halkı için büyük bir felakete neden olabileceğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres, Venezulelalı siyasetçilere, “Gerilimi tırmandırmayın, halkın acı çekmesine son verin” çağrısında bulundu.

Guterres, “Umudumuz karşılıklı diyaloğun sağlanması ve Venezuela için felakete neden olacak türden bir çatışmaya yol açabilecek bir tırmanıştan kaçınmamız” dedi.

BM Sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin olaylar sırasında yaşanan can kayıplarını endişeyle karşıladığı belirtildi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in tüm tarafları başta başkent Caracas olmak üzere ülkedeki protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan ölümcül çatışmalardan kaçınmaya, ekonomik ve siyasi krizden kaynaklanan gerilimleri azaltmak için çaba göstermeye davet ettiği belirtildi.

Guterres, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen ‘Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı açıklamada, “ Venezuela ile ilgili tüm tarafların ülkede uzun süren krizi sonlandırmak için kapsayıcı ve güvenilir bir siyasi diyalog kurmaları gerekliliğini vurguladı.

Guterres, tarafları hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına tam olarak saygı göstermeye davet etti.

“Beni daha çok Venezuela halkının çektiği acı ilgilendiriyor”

Guterres, Davos’taki bir Facebook Live etkinliği sırasında Juan Guaido’nun başkanlığını resmen tanımaya karar veren hükümetler hakkında sorulan bir soruya “Tüm egemen hükümetler kendi kararlarından sorumludur. Beni daha çok Venezuela halkının çektiği acı ilgilendiriyor” dedi.

Genel Sekreter, “Pek çok kişi ülkeyi terk etti, herkes ekonomik güçlükler ve siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya. Umudumuz, diyaloğun sağlanması. Gerilimin tırmandırılması Venezuela halkı ve bölge için tam bir felaket olur” dedi.

BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, “Venezuela iki başkanı olan bir ülke durumunda. BM’nin bu konuda nerede durduğu sorusunu şöyle yanıtladı, “Venezuela’nın BM’de yetkili bir daimi temsilciliği var. Genel Sekreter bu konuda görüşlerini bulunduğu Davos’ta açıkladı. Her bağımsız ülke kendi kararını vermekte serbest. Onlar istedikleri kişiyi tanıyabilir ancak bizim endişemiz genel sekreterin de belirttiği gibi ülkede gerilimin tırmandırılmamışıdır. Gerginlik tırmanırsa bu hem Venezuella hem de bölge halkı için bir felaket olur dedi.”

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