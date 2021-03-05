BM: ‘‘Gıdaların Yüzde 17’si İsraf Oluyor’’

Yiyecek artıklarının tüketilmemesi küresel düzeyde gıda israfı sorununun da büyümesine neden oluyor. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre dünya genelinde üretilen gıdanın yüzde 17’si israf oluyor. Bu da yaklaşık 1 milyar ton gıdaya denk geliyor.

Bu israfın yüzde 61’lik kısmı evlerde, yüzde 26’lık kısmı restoranlar gibi gıda hizmeti veren yerlerde ve yüzde 13’lük kısmı da perakende gıda satıcılarında meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler gıda israfını küresel düzeyde önlemek için çaba sergilerken, bir yandan da araştırmacılar daha tüketiciye ulaşmadan kaybolan gıda miktarını tespit etmeye çalışıyor.

Yetkililer raporun tespit edilmesi zor bir problemin daha net bir tablosunu ortaya koyduğunu söylüyor ve hükümetleri bu konuyu takip etmek için daha çok yatırım yapmaya teşvik etmesini umuyor.

BM Çevre Programı’nın raporu kaleme alan uzmanlarından Clementine O’Connor, ‘‘Birçok ülke henüz gıda israfı miktarını, dolayısıyla da sorunun boyutunu bilmiyor’’ diyor.

Gıda israfının giderek daha çok kaygı uyandırmasının nedeni olarak üretim süreçlerinin çevreye maliyeti gösteriliyor.