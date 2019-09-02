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BM güçlerinden Lübnan-İsrail sınırında arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 18:01 | Son Güncelleme

BM güçlerinden Lübnan-İsrail sınırında arama çalışmaları

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ile Hizbullah örgütü arasında dün yaşanan gerginlikte sınıra yakın bölgede "misket bombası" kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine arama çalışması başlattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyinde konuşlu UNIFIL bünyesindeki birlikler, Hizbullah'ın tanksavar atışıyla gerçekleştirdiği eylemden sonra dün İsrail ordusunun havan topu saldırılarına maruz kalan sınıra yakın Marun er-Ras bölgesinde arama çalışmalarına başladı.

İsrail'in "misket bombası" kullandığı yönündeki iddialar üzerine bölgede incelemeler yapıldığına dikkat çekilen haberde, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Lübnan hava sahasına yönelik ihlallerinin sürdüğü kaydedildi.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu dün, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamış, misilleme olarak Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu duyurmuştu.

Hizbullah da söz konusu saldırıyı doğrulamış, İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasının vurulduğunu bildirmişti.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail-Hizbullah gerginliği Lübnan Unifil

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