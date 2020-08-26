BM Güvenlik Konseyi ABD’nin İran Başvurusunu Reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika’nın gündeme getirdiği İran’a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden devreye sokulması girişimine Konsey’in 15 üyesinin destek vermediğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı Dian Triansyah Djani, yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik yaptırımların geri getirilmesi için yaptığı başvuruya karşı çıkan konsey üyesi ülke sayısının fazla olması nedeniyle uzlaşıya varılamadığını söyledi. Djani bu nedenle başkan olarak harekete geçemeyeceğini belirtti.

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta New York’a giderek, İran’ın 2015’deki nükleer anlaşmaya yönelik önemli ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulmasını talep etmişti.

“Snapback” olarak bilinen “geri getirme” mekanizması süresi dolmak üzere olan yaptırımların tek taraflı olarak yeniden uygulamaya koyulmasını öngörüyor.

Ancak BM Güvenlik Konseyi’ne üye diğer ülkeler ABD’nin nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (JCPOA) 2018 yılı Mayıs ayında çekildiği için bu süreci başlatma hakkı olmadığını savunuyor. Washington yönetimi, Konsey üyesi ülke olarak yaptırımları geri getirme mekanizmasını devreye sokabileceği görüşünü savunuyor.