BM Güvenlik Konseyi İdlib Harekatı Konusunda Kaygılı

Bugün Tahran’da yapılacak olan Astana toplantıları öncesinde bu ay Birleşmis Milletler Güvenlik Konseyi’ne başkanlık yapan Amerika ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün yapılan Güvenlik Konseyi toplantısının gündemini Suriye ve kimyasal silahlar olarak belirlemisti.

İsveç, İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, Belçika, Almanya ve İtalya’nin destek verdiği karar Suriye’de, İdlib’de devam eden insani felaketin durdurulması için acil olarak bölgeye insani yardım gönderilmesini istiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da ele alınan İdlib’e olası askeri harekatın sonuçlarının korkunç olabileceği ifade edildi.

Toplantıda konusan Nikki Haley, Esat rejiminin kimyasal silah kullanarak İdlib’e girmeye çalısması halinde Trump yönetiminin buna kayıtsız kalmayacağını belirtti ve “Sabrımızı sınamasınlar, Amerika cevap vermeye hazır,” yorumunu yaptı.

Esat güçlerinin İdlib’e yönelik askeri operasyon başlatma olasılığı, tüm dünyayı kaygılandırıyor. Geçtiğimiz hafta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, arabulucu konumunda olan Türkiye, İran ve Rusya’ya, İdlib’de vahşeti sona erdirme ve kan dökülmeden barışçı bir çözüm bulma çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Dairesi OCHA, İdlib'deki durum ve bölgede tırmanan askeri gerilimin felaketle sonuçlanabileceğini rapor etmis ve olası bir askeri harekatın tahmin edilemez insani sonuçları olacağını belirtmisti. Bölgede 2,1 milyon sivilin insani yardıma ihtiyacı olduğundan, bu rakamın askeri bir operasyon sonrasında daha da yükselebileceğinden ve hatta milyonlarca kişinin bölgeden göç etmesinden kaygı duyuluyor.