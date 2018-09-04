BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak

ABD'nin BM Temsilcisi, "BM Güvenlik Konseyi İdlib konusunda cuma günü toplanacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan, İran konusunda yapılacak BMGK toplantısına ABD Başkanı Donald Trump başkanlık edecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elinde kalan tek yer olan İdlib kentine düzenlenecek bir operasyonun yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanabileceğini söyledi.
İdlib'e olası bir saldırı ile ilgili açıklama yapan Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib'e umursamaz bir biçimde saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar insani trajediye dönüşme riski taşıyan bu olası operasyona katılmakla ölümcül bir insanlık hatası yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin" dedi.
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