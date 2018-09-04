HABER

BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2018 22:22 | Son Güncelleme

ABD'nin BM temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), cuma günü İdlib gündemiyle toplanacağını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak

ABD'nin BM Temsilcisi, "BM Güvenlik Konseyi İdlib konusunda cuma günü toplanacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan, İran konusunda yapılacak BMGK toplantısına ABD Başkanı Donald Trump başkanlık edecek.

TRUMP'TAN İDLİB AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elinde kalan tek yer olan İdlib kentine düzenlenecek bir operasyonun yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanabileceğini söyledi.
İdlib'e olası bir saldırı ile ilgili açıklama yapan Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib'e umursamaz bir biçimde saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar insani trajediye dönüşme riski taşıyan bu olası operasyona katılmakla ölümcül bir insanlık hatası yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin" dedi.

Ayrıntılar birazdan...

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
Fransa’da kabine değişikliği yapıldıFransa’da kabine değişikliği yapıldı
McCain’in Koltuğuna Eski Senatör Jon Kyl OturacakMcCain’in Koltuğuna Eski Senatör Jon Kyl Oturacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib BM Güvenlik Konseyi BMGK toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile görüştü

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!

Libya'nın Trablus şehrindeki ABD büyükelçiği füze ile vuruldu!

Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

Adım adım savaşa! İsrail savaş uçakları Suriye'yi vurdu

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

BM'den önemli Türkiye açıklaması: Kader anı geldi

Vatoz genç adamı cinsel organından soktu!

Vatoz genç adamı cinsel organından soktu!

Üst geçit faciası: Ölü ve yaralılar var

Üst geçit faciası: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.