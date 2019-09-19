BM Güvenlik Konseyi İki Farklı İdlib Tasarısını Oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe günü Suriye’nin kuzeybatısında rejim karşıtı grupların elindeki tek kale olan ve rejimin Rusya desteğiyle operasyon yürüttüğü İdlib’de ateşkes çağrısında bulunan iki farklı tasarıyı oylayacak.

Kuveyt, Almanya ve Belçika ilk olarak bir tasarı sunmuş daha sonra da BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri Rusya ve Çin farklı bir tasarı gündeme getirmişti. Rusya, sekiz yıldır süren iç savaşın ardından şu anda hala rejim karşıtı muhalif grupların elinde kalan son bölge konumundaki İdlib konusunda bugüne kadar müttefiki olan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’ı korumak için çok sayıda tasarıyı veto etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden uzmanlar Kuveyt, Almanya ve Belçika’nın hazırladığı taslağı müzakere etmek üzere şimdiye kadar üç kez bir araya geldi. Karar tasarısının kabul edilmesi için dokuz oy gerekiyor ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olan Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve ABD’nin de veto etmemesi gerekiyor.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, Rusya’nın taslak metne BM Güvenlik Konseyi’nin kara listesinde bulunan silahlı grupların ateşkesten muaf tutulmasını öngören bir madde konulmasını talep ettiğini ancak bu talebin ABD tarafından reddedildiğini söyledi.