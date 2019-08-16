BM Güvenlik Konseyi Keşmir krizini görüştü

Oturumda Hindistan ve Çin’den karşılıklı suçlamalar geldi. Diğer yandan Trump’ın Pakistan başbakanına “diyalog” çağrısı yaptığı bildirildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cammu Keşmir sorununu görüşmek üzere özel bir oturum düzenledi. Konseyin 1971’den bu yana konuya ilişkin düzenlediği ilk resmi oturum Pakistan ve Çin’in talebi üzerine gerçekleştirildi.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Syed Akbaruddin, New York’ta kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen oturum sonrası yaptığı açıklamada, “Uluslararası kurumların bize hayatımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini söylemesine ihtiyacımız yok. Bir milyardan fazlayız” diye konuştu. Akbaruddin, Hindistan’ın Keşmir’in özel statüsünü kaldırma kararının bir içişleri meselesi olduğunu vurgulayarak, ülkesinin durumun “kontrollü ve barışçıl” kalmasını sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Hindistan’ın tutumuna tepki gösterdi. Zhang, “Burada altı çizilmesi gereken, Hindistan’ın tutumunun Çin’in bağımsızlığını da sorguladığı ve ikili bir anlaşmayı zedelediğidir” diye konuştu.