HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM Güvenlik Konseyi Kudüs İçin Acil Toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi Kudüs İçin Acil Toplanıyor

19.04.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını ele almak için yarın olağanüstü toplanacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları sükunete davet etti

BM Güvenlik Konseyi Kudüs İçin Acil Toplanıyor

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerginlik ve şiddet olaylarını ele almak için yarın olağanüstü toplanacak. BM Güvenlik Konseyi üyeleri Fransa, İrlanda, Çin, Norveç ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin talebiyle yarın acilen kapalı oturum düzenleneceği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafları sükunete davet etti. Genel Sekreter Guterres, İsrail ve Filistinliler arasında artan gerginlik ve şiddetle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, her iki taraftaki liderleri kötüleşen durumun sakinleşmesine yardım etmeye davet etti.

Genel Sekreter Guterres, gerginliğin daha da büyümemesi için kutsal mekanlardaki provokasyonlara derhal son verilmesi ve Kudüs'teki kutsal mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Guterres, BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar temelinde ihtilafı çözmek için Filistinliler'i ve İsrailliler'i destekleme taahhüdünü yineledi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Guterres’in, bölgedeki gerilimin durması için temaslarını sürdürdüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ürdün Kralı Abdullah’la Ortadoğu barışı konusunda birer telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland da, ilgili tüm taraflardaki siyasi, dini ve topluluk liderlerini durumu sakinleştirmeye, kışkırtıcı söylemleri yaymaktan kaçınmaya ve gerilimi tırmandırmak isteyenlere karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Wennesland, gerilimlerin daha da tırmanmasına izin verilmesinin yeni riskleri beraberinde getirdiği konusunda her iki tarafı da uyararak, yetkilileri acilen gerilimi düşürmeye ve radikallerin daha fazla provokasyonlarını önlemeye çağırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'Elon Musk'tan tehdit gibi mesaj! 'Twitter'ı satın alırsam...'
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildiRusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi
PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...PKK'nın inine girildi! Hedefte bu 8 terörist var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Tüm dünyayı dehşete düşüren Rus uçağı!

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Cep telefonu ve tütünde ÖTV matrah düzenlemesi: Resmi Gazete'den duyuruldu

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

İftarda görünce... Simit göndermesi

İftarda görünce... Simit göndermesi

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

İlginizi Çekebilir

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Sözleri olay yarattı! “Telefonda seks göründüğü kadar...”

Sözleri olay yarattı! “Telefonda seks göründüğü kadar...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.