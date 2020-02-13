BM Güvenlik Konseyi: Libya'da kalıcı ateşkes sağlanmalı

En son olarak Libya krizi ile ilgili tarafların ve uluslararası aktörlerin katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilen konferansta 55 maddelik bir bildiri yayımlanmıştı.

Bu komisyonun Cumartesi günü Cenevre'de düzenlenen toplantısı bir sonuca varmadan bitmişti.

Bunun içine, bir denetim sisteminin kurulması, güçler ayrılığı ve güvenin tesis edilmesi için alınması gereken önlemler giriyor.

Kararda Ocak ayında kurulan ortak askeri komisyonun kalıcı ateşkesin sağlanması için görüşmelere devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Önergede "Libya'da sayısı artan paralı askerlerden ötürü kaygı duyulduğu" aktarılırken, Rusya bu tanımı "yabancı terörist savaşçılar" ifadesi ile değiştirmek istediyse de başarılı olamadı.

BMGK tarafından onaylanan kararda "Libya'da mümkün olan en kısa süre içinde hiçbir ön koşul olmadan" ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için İngiltere'nin hazırladığı önergeyi 15'e 14 oy ile kabul etti. Bir tek Rusya çekimser oy kullandı.

Bu uzun sonuç bildirisinde daha sonraki toplantılar için yapılması gerekenler sıralanmış ve çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulunulmuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel "kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştık" dese de bu bildiride çözüm için atılacak doğrudan bir somut adım yer almamıştı.

2011'deki uluslararası müdahale ile Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden beri ülkedeki iç savaş halen sürüyor.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti; doğu kesimlerini ise Tobruk merkezli General Halife Hafter'e bağlı gruplar kontrol ediyor.

Mustafa Fayez al-Sarraj, 2016 yılında BM'nin arabuculuğunda varılan anlaşma çerçevesinde kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı.

İki taraf arasındaki çatışmalar, Hafter'in güçlerinin Trablus'u ele geçirmeye çalışması dolayısıyla yoğunlaşmış vaziyette.

ABD'den Wagner talebi

General Hafter güçleri Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.