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BM Güvenlik Konseyi’nde Kudüs tartışması

12.05.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM'de düzenlenen kapalı oturumda, hava saldırılarının kınanması ve çatışmaların derhal durması konusunda ortak bir açıklama yapılması konusunda ABD’nin itirazı üzerine ikinci kez uzlaşma sağlanamadı.

BM Güvenlik Konseyi’nde Kudüs tartışması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün yeniden acil olarak toplanarak Kudüs’te yaşananları görüştü.

ABD İTİRAZ ETTİ

Kapalı oturumda, hava saldırılarının kınanması ve çatışmaların derhal durması konusunda ortak bir açıklama yapılması konusunda ABD’nin itirazı üzerine ikinci kez uzlaşma sağlanamadı.

Güvenlik Konseyi toplantısında BM Ortadoğu Barışı Özel Temsilcisi Tor Wennesland’ın 15 üyeli konseyi bölgede yaşanan son çatışmalarla ilgili bilgilendirdiği belirtildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujjaric, Güvenlik Konseyi’nde kapalı yapılan oturum konusunda gazetecileri bilgilendirdi. Sözcü, Wennesland’ın konseye durumun giderek kötüleştiğini, İsrail ve Filistinliler arasında yıllardır yaşanan gerilimde bu kez çok ciddi tırmanış yaşandığını ve artan sivil kayıplardan çok endişe duyduğunu anlattığını, kaydetti.

Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres ve Wennesland’ın İsrail'in meşru güvenlik endişelerini kabul ettiğini; ancak İsrailli yetkililerin de uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade ettiğini belirtti.

"KABUL EDİLEMEZ"

Sözcü Dujjaric, BM Genel Sekreteri Guterres’in, İsrail güvenlik güçlerinin askeri operasyonlarında çaresiz sivilleri ve sivil hedefleri vurmasının da kabul edilemez olduğunu, Gazze’de yaşamını yitiren çocuklar için çok acı duyduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Dujjaric, BM Genel Sekreteri Guterres’in çocukların şiddete uğramasından derin üzüntü duyduğunu, uluslararası topluma da çatışmaların sonlandırılması için derhal harekete geçme çağrısında bulunduğunu belirtti.


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