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BM Güvenlik Konseyi Rohingya Müslümanlarına Soykırım Konusunu Dinleyecek

17.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

BM'in bölgede araştırmalar yapan paneli, işlenen insani suçlar ve soykırım iddiaları konusunda güvenlik konseyine bilgi aktaracak

BM Güvenlik Konseyi Rohingya Müslümanlarına Soykırım Konusunu Dinleyecek

Myanmar’daki Rohingya müslümanlarına yönelik zulüm uygulanması ve insanların katledilmesiyle ilgili orduyu suçlayan, Birleşmiş Milletler özel paneli, Güvenlik Konseyi’ne elde ettiği bulgular konusunda bilgi verecek.

Salı günü yapılan resm başvurunun ardından güvenlik konseyinin 15 üyesinden 9’u bu ayın sonlarında konuyla ilgili bir toplantı düzenlenmesini talep etti. Talepte bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, İngiltere, Fransa, Fildişi Sahilleri, Kuveyt, Hollanda, Peru, Polonya, İsveç ve Amerika oldu.

Myanmar BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hau Do Suan toplantının yapılmasına karşı çıktı ve konseye yazdığı mektupta, “Eğer olumlu gelişmelere bakılmaksızın bir değerlendirme arayışı söz konusuysa, bu girişim tamamen başarısızlıkla sonuçlanacak tehlikeli bir teşebbüs olacaktır” ifadelerini kullandı.

BM’nin konuya ilişkin soruşturma yürüten paneli Ağustos ayında açıkladığı raporda, Myanmar ordusunun Kuzey Rakhine bölgesinde yürüttüğü askeri operasyonları “soykırım niyetiyle” yapılmış bir eylem olarak niteledirdi. Myanmar ordusu söz konusu operasyonu kendi güvenlik noktalarına Rohingya militanları tarafından saldırıldığı gerekçesiyle gerçekleştirdi. Panelin, sınırı geçerek Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan binler Rohingyalı müslümandan 700’yle yaptığı görüşmelerde bu kişiler, tecavüz çeteleri, yargısız infazlar ve cinayetler gibi çok sayıda olay hakkında ifadeler verdiler.

Panel, Myanmar ordu komutanı General Min Aung Hlaing ve 5 diğer generali, soykırım yapmaya çalışmak, insanlık ve savaş suçu işlemekle itham etti. Panel ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne aktarılması ve özel bir araştırma ekibinin kurulması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Myanmar’ın yakın müttefiki Çin’in bu ülkeye yönelik BM gündemine gelecek bir ambargo kararını veto etmesi bekleniyor. Ancak Çin söz konusu bilgilendirme toplantısının yapılmasına engel olma yetkisine sahip değil. 15 üyeden 9’unun toplantının yapılması konusunda çağrıda bulunması yeterli oluyor.

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