BM Güvenlik Konseyi Rohingya Müslümanlarına Soykırım Konusunu Dinleyecek

Myanmar’daki Rohingya müslümanlarına yönelik zulüm uygulanması ve insanların katledilmesiyle ilgili orduyu suçlayan, Birleşmiş Milletler özel paneli, Güvenlik Konseyi’ne elde ettiği bulgular konusunda bilgi verecek.

Salı günü yapılan resm başvurunun ardından güvenlik konseyinin 15 üyesinden 9’u bu ayın sonlarında konuyla ilgili bir toplantı düzenlenmesini talep etti. Talepte bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, İngiltere, Fransa, Fildişi Sahilleri, Kuveyt, Hollanda, Peru, Polonya, İsveç ve Amerika oldu.

Myanmar BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hau Do Suan toplantının yapılmasına karşı çıktı ve konseye yazdığı mektupta, “Eğer olumlu gelişmelere bakılmaksızın bir değerlendirme arayışı söz konusuysa, bu girişim tamamen başarısızlıkla sonuçlanacak tehlikeli bir teşebbüs olacaktır” ifadelerini kullandı.

BM’nin konuya ilişkin soruşturma yürüten paneli Ağustos ayında açıkladığı raporda, Myanmar ordusunun Kuzey Rakhine bölgesinde yürüttüğü askeri operasyonları “soykırım niyetiyle” yapılmış bir eylem olarak niteledirdi. Myanmar ordusu söz konusu operasyonu kendi güvenlik noktalarına Rohingya militanları tarafından saldırıldığı gerekçesiyle gerçekleştirdi. Panelin, sınırı geçerek Bangladeş’e göç etmek zorunda kalan binler Rohingyalı müslümandan 700’yle yaptığı görüşmelerde bu kişiler, tecavüz çeteleri, yargısız infazlar ve cinayetler gibi çok sayıda olay hakkında ifadeler verdiler.