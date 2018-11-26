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BM Güvenlik Konseyi, Rusya-Ukrayna gerginliği üzerine acil toplanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 26.11.2018 07:02 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya karasularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine bugün acil toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya-Ukrayna gerginliği üzerine acil toplanacak

Rusya, Azak Denizi’nde Ukrayna ile yaşanan gerginliğin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre BMGK yerel saat ile 11.00'de (TSİ 19.00) toplanacak.

Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşıya geldiği belirtilmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz BM Güvenlik Konseyi Rusya Ukrayna

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