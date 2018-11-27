HABER

BM Güvenlik Konseyi Rusya-Ukrayna Gerilimi Üzerine Acil Toplandı

27.11.2018 01:04 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Karadeniz’de Rus sınır muhafızlarının Azov Denizi’nde üç Ukrayna askeri gemisine ateş açmasının sonrasında artan gerilim üzerine acil toplandı

BM Güvenlik Konseyi Rusya-Ukrayna Gerilimi Üzerine Acil Toplandı

Karadeniz’de Rus sınır muhafızlarının Azov Denizi’nde üç Ukrayna askeri gemisine ateş açmasının sonrasında Rusya'yla Ukrayna arasında yaşanan gerilim Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne taşındı.

Güvenlik Konseyi, Rus savaş gemilerinin, Kırım açıklarında Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ardından artan gerginlik üzerine acil toplandı. Toplantı, "Azov Denizi'nde Rusya'yla Ukrayna gerginliği" başlığıyla yapıldı.

“Rusya ile iyi ilişkiler kurmak imkansız hale geldi”

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya’nın "saldırgan ve uluslararası hukuku hiçe sayan" davranışları nedeniyle iki ülke arasında iyi düzeyde ikili ilişkiler kurulmasının imkansız hale geldiğini kaydetti.

Haley Güvenlik Konseyi'ne hitabında ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer birçok ülkenin, Rusya’nın Kırım ve Doğu Ukrayna'da yaptığı "kabul edilemez" davranışları nedeniyle Moskova'ya yaptırımlar uyguladığını belirtti. Rusya'ya, Karadeniz’de Kırım yakınlarında yaptığı bu "yasadışı hareketlerine" derhal son vermesi çağrısında bulunan Haley, Ukrayna gemilerine ateş açılmasını, “Rusya’nın çatışmayı körükleyen her zamanki davranış modelinin bir parçası” olarak değerlendirdi.

Ukrayna gemilerinin kendi karasuları içerisindeki bir limandan başka bir limana gitmekteyken Rusya’nın saldırısına uğradığını kaydeden Haley, “Ukrayna gemilerinin Kerch Boğazı’ndan yasal yoldan geçişini engellemek, uluslararası hukuka göre bir hak ihlalidir. Uluslararası toplumun kabul etmeyip kınayacağı kibirli bir eylemdir” diye konuştu.

“ABD Ukrayna halkıyla birlikte”

Haley, "ABD, bu Rus saldırganlığına karşı Ukrayna halkıyla birlikte olmaya devam edecektir. ABD'yle Rusya arasında normal bir ilişkinin kurulması Rusya’nın bu tür yasadışı eylemleri yüzünden imkansız hale dönüşüyor. Rusya’nın bu davranışı sorunları sadece daha da kötüleştirecek. Rusya’nın dünyadaki yerini daha da zayıflatacak. Rusya’nın ABD’deki ve diğer birçok ülkeyle olan ilişkilerine daha da zarar verecek. Ukrayna'yla gerginliği daha da arttıracak. Rusya, uluslararası barışın ve ve güvenliğin sağlanması adına bu hukuksuz davranışlarını derhal durdurmalı ve tüm devletlerin seyir haklarına, özgürlüklerine saygı göstermelidir" dedi.

Rusya: “Önceden planlanan bir provokasyon”

Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy de, bu son olayın "Ukraynalı liderlerin siyasi amaçlarla Rusya'yı tahrik etme girişiminin yeni bir örneği olduğunu" söyledi.

Ukrayna’nın tehlikeli adımlar attığını, Ukrayna gemilerinin Rus sularına yasadışı olarak geçtiğini savunan Polyanskiy, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun Mart ayı seçimlerinden önce kamuoyu desteğini arttırmak için bir savaşa ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.

Polyanskiy, Ukrayna'yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlarken, "Bu, önceden planlanan, Batılı devletler tarafından planlanan bir provokasyon" ifadesini kullandı.

"Üç denizci hafif yaralı"

Güvenlik Konseyi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Polyanskiy, gelişmelerle ilgili kapsamlı bir soruşturma yaparak sonuçlarını paylaşacaklarını söyledi.

Rusya Federasyonu’nun bir hukuk devleti olduğunu savunan Polyanski, soruşturmanın tarafsız olarak yürütüleceğini kaydetti. AB ülkelerini de eleştiren Polyanskiy, “Ukrayna konusunda Amerika ne düşünüyorsa onlar da aynısını düşünüyor” dedi. Polyanskiy, bir gazetecinin yaralı denizcilerin durumuyla ilgili sorusunu da, “ Üç hafif yaralı denizci var. Söylediğim gibi başlatacağımız soruşturmada onlara bu yasadışı emri kimin verdiğini saptayacağız. Bu kişiler suç işlemişlerdir. Rusya Federasyonu’na karşı suç işlemişlerdir" dedi.

Ukrayna: "Rusya uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit”

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko da, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, "Rusya'yla artan gerilimin uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturduğunu" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Rusya sınırlarını ihlal ettiği iddiasını "tam bir yalan" olarak niteleyen Yelchenko, toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlarken, “Rusya’nın bunu bir kışkırtma olarak değerlendirmesindeki mantığı anlayamıyorum" dedi.

“Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanmalı”

Yelchenko, yaralı Ukraynalı denizcilerle ilgili ellerinde somut bir bilgi olmadığını, tüm girişimlerine rağmen Rus yetkilerle denizcilerin durumu konusunda temas sağlayamadıklarını kaydetti. Kendilerine gelen bilgiler doğrultusunda bir hastanede tedavilerinin sürdüğünü öğrendiklerini kaydetti.

Ukraynalı temsilci, "Rusya uluslararası hukuk ihlallerini sürdürüyor. Kırım Rusya’nın diyor. Ama onlardan başka hiç kimse bunu tanımıyor. Rusya sadece bunu iddia ediyor. Aynı bu son olayda olduğu gibi Ukrayna gemileri sınırlarımıza girdi diyor. Bu sınırların karşılığı yok. Rusya’ya çok şiddetli yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu yaptırımlar direkt olarak Rus ekonomisini etkiliyor. Şimdiye kadar yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisi yüzde 6 oranda kayıp yaşadı. Bu yüzden dünkü olayın sorumlularına yönelik daha fazla uluslararası yaptırım istiyoruz. Daha fazla ülkenin hesaplarını dondurmasını istiyoruz” dedi.

Güvenlik Konseyi’nin AB’li üyeleri ortak açıklama yaptı

Güvenlik Konseyi üyesi AB ülkelerinin temsilcileri de toplantı sonrasında birlikte basın mensuplarına ortak bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada, son gelinen durumdan endişe duyduklarını kaydederek, “Hiçbir şey Rusya tarafından güç kullanımını haklı çıkarmaz. Bu durum tamamen Rusya’nın Kırım’ı 2014 yılında yasadışı bir şekilde işgalinin sonuçlarıdır. Biz Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve sınırlarını tanıyoruz. Rusya, denizcileri derhal iade etmeli ve Ukrayna’nın Azov Denizi'ndeki hareketlerine karışmamalıdır” denildi.

PARTNERNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimiNereden nereye! İşte Şeyma Subaşı'nın inanılmaz değişimi
Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildiUkrayna'da sıkıyönetim ilan edildi
Trump’tan Ukrayna Krizi Mesajı: ‘Hoşuma Gitmedi’Trump’tan Ukrayna Krizi Mesajı: ‘Hoşuma Gitmedi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanma alanı yok

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya 'Altay'ı konuşuyor: Neler oluyor?

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kerkük'te tarihi çarşıda yangın: Alevler kilometrelerce uzaktan görülüyor

Kerkük'te tarihi çarşıda yangın: Alevler kilometrelerce uzaktan görülüyor

Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Korkulan oldu! Resmen onaylandı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişme!

Dünyanın gözü orada! Gerilimde yeni gelişme!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Korkulan oldu! Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

Ukrayna Başkanı sıkıyönetim kanununu imzaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.