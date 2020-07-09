BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye Yardım Tasarısını Reddetti

Rusya ve Çin’in, Suriye’ye Birleşmiş Milletler yardımlarını ulaştıran mekanizmanın yenilenmesini kararını, Güvenlik Konseyi’nde veto etmesinin ardından Rusya’nın verdiği öneri de reddedildi.

Rusya, 2014 yılından bu yana BM yardımlarının Suriye’ye Türkiye üzerinden ulaşmasını sağlayan ve geçerlilik süresi 10 Temmuz’da dolacak olan kararın yenilenmesini, Çin’le birlikte veto etmesinin ardından Güvenlik Konseyi’ne yeni bir yardım önerisi sundu. Ancak Rusya’nın önerisi de reddedildi.

Rusya’nın önerisinde Suriye’ye gidecek uluslararası yardımların hali hazırda kullanılan iki sınır kapısı yerine sadece bir sınır kapısından sağlanması ve buna ilişkin kararın da 6 ay geçerli olmasını içeren tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 9’unun kabul oyunu alamadığı için reddedildi. Rusya’nın önerisine sadece Çin, Vietnam ve Güney Afrika destek verdi. Tasarıya, 7 üye karşı çıkarken 4 üye de çekimser kaldı.

Salı günü yapılan ve Rusya ve Çin tarafından veto edilen yenileme kararını, Belçika ve Almanya Güvenlik Konseyi’ne sunmuştu. Bunun ardından Almanya ve Belçika, Rusya’nın getireceği öneriye temel ihtiyaçları karşılayamayacağı gerekçesiyle hayır oyu vereceklerini de açıklamışlardı.