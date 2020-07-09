BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye Yardım Tasarısını Reddetti

Rusya ve Çin’in, Suriye’ye Birleşmiş Milletler yardımlarını ulaştıran mekanizmanın yenilenmesini kararını, Güvenlik Konseyi’nde veto etmesinin ardından Rusya’nın verdiği öneri de reddedildi.
Rusya, 2014 yılından bu yana BM yardımlarının Suriye’ye Türkiye üzerinden ulaşmasını sağlayan ve geçerlilik süresi 10 Temmuz’da dolacak olan kararın yenilenmesini, Çin’le birlikte veto etmesinin ardından Güvenlik Konseyi’ne yeni bir yardım önerisi sundu. Ancak Rusya’nın önerisi de reddedildi.
Rusya’nın önerisinde Suriye’ye gidecek uluslararası yardımların hali hazırda kullanılan iki sınır kapısı yerine sadece bir sınır kapısından sağlanması ve buna ilişkin kararın da 6 ay geçerli olmasını içeren tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 9’unun kabul oyunu alamadığı için reddedildi. Rusya’nın önerisine sadece Çin, Vietnam ve Güney Afrika destek verdi. Tasarıya, 7 üye karşı çıkarken 4 üye de çekimser kaldı.
Salı günü yapılan ve Rusya ve Çin tarafından veto edilen yenileme kararını, Belçika ve Almanya Güvenlik Konseyi’ne sunmuştu. Bunun ardından Almanya ve Belçika, Rusya’nın getireceği öneriye temel ihtiyaçları karşılayamayacağı gerekçesiyle hayır oyu vereceklerini de açıklamışlardı.
Almanya ve Belçika oylama sonrası yaptıkları açıklamada “Bir konu çok net; milyonlarca insan Güvenlik Konseyi’ne mümkün olduğunca fazla insani yardıma izin verilmesi konusunda güveniyor. Bu Konsey'in, Suriye halkına ve yardım çalışanlarına karşı onları desteklemek konusunda sorumluluğu var” ifadelerine yer vermişlerdi.
Öte yandan BM aslen Suriye’ye yardım konusunda Kuzey Irak’tan üçüncü bir yardım geçiş noktası daha açılması talebinde bulunmuştu. Bu geçiş noktası da daha önce yine Çin ve Rusya’nın kararıyla Ocak ayında kapatılmıştı.
Oylamada Rusya’nın tasarısına hayır oyu veren Estonya BM Daimi Temsilcisi Sven Jürgenson “Bu metin 9 yıldır savaş ve kimyasal saldırılarla mücadele eden Suriyelilere destek sağlamıyor. Bunun yerine Rusya, getirdiği bu taslakla, Güvenlik Konseyi’ni Moskova’nın askeri ve siyasi hedeflerini geliştirmesine ikna etmeye çalıştı” değerlendirmesini yaptı.
Suriye’ye yardımların ulaştırılmaya devam etmesi konusunda anlaşma için bir günlük bir süre kalmış durumda. Aksi takdirde 6 yıldır Türkiye üzerinden ulaştırılan yardımların kapısı da kapanacak.
Oxfam Suriye Direktörü Mutaz Adham da yaptığı açıklamada “Sınırdan gelen yardımlara şu an her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Yardımların ulaştırılması için mümkün olan tüm kanallar, Suriye’de yardıma ihtiyaç duyan 11 milyondan fazla insan için son derece kritik” açıklamasını yaptı.