HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye Yardım Tasarısını Reddetti

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye Yardım Tasarısını Reddetti

09.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

Rusya ve Çin’in, Suriye’ye Birleşmiş Milletler yardımlarını ulaştıran mekanizmanın yenilenmesini kararını, Güvenlik Konseyi’nde veto etmesinin ardından Rusya’nın verdiği öneri de reddedildi.

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye Yardım Tasarısını Reddetti

Rusya ve Çin’in, Suriye’ye Birleşmiş Milletler yardımlarını ulaştıran mekanizmanın yenilenmesini kararını, Güvenlik Konseyi’nde veto etmesinin ardından Rusya’nın verdiği öneri de reddedildi.

Rusya, 2014 yılından bu yana BM yardımlarının Suriye’ye Türkiye üzerinden ulaşmasını sağlayan ve geçerlilik süresi 10 Temmuz’da dolacak olan kararın yenilenmesini, Çin’le birlikte veto etmesinin ardından Güvenlik Konseyi’ne yeni bir yardım önerisi sundu. Ancak Rusya’nın önerisi de reddedildi.

Rusya’nın önerisinde Suriye’ye gidecek uluslararası yardımların hali hazırda kullanılan iki sınır kapısı yerine sadece bir sınır kapısından sağlanması ve buna ilişkin kararın da 6 ay geçerli olmasını içeren tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden 9’unun kabul oyunu alamadığı için reddedildi. Rusya’nın önerisine sadece Çin, Vietnam ve Güney Afrika destek verdi. Tasarıya, 7 üye karşı çıkarken 4 üye de çekimser kaldı.

Salı günü yapılan ve Rusya ve Çin tarafından veto edilen yenileme kararını, Belçika ve Almanya Güvenlik Konseyi’ne sunmuştu. Bunun ardından Almanya ve Belçika, Rusya’nın getireceği öneriye temel ihtiyaçları karşılayamayacağı gerekçesiyle hayır oyu vereceklerini de açıklamışlardı.

Almanya ve Belçika oylama sonrası yaptıkları açıklamada “Bir konu çok net; milyonlarca insan Güvenlik Konseyi’ne mümkün olduğunca fazla insani yardıma izin verilmesi konusunda güveniyor. Bu Konsey'in, Suriye halkına ve yardım çalışanlarına karşı onları desteklemek konusunda sorumluluğu var” ifadelerine yer vermişlerdi.

Öte yandan BM aslen Suriye’ye yardım konusunda Kuzey Irak’tan üçüncü bir yardım geçiş noktası daha açılması talebinde bulunmuştu. Bu geçiş noktası da daha önce yine Çin ve Rusya’nın kararıyla Ocak ayında kapatılmıştı.

Oylamada Rusya’nın tasarısına hayır oyu veren Estonya BM Daimi Temsilcisi Sven Jürgenson “Bu metin 9 yıldır savaş ve kimyasal saldırılarla mücadele eden Suriyelilere destek sağlamıyor. Bunun yerine Rusya, getirdiği bu taslakla, Güvenlik Konseyi’ni Moskova’nın askeri ve siyasi hedeflerini geliştirmesine ikna etmeye çalıştı” değerlendirmesini yaptı.

Suriye’ye yardımların ulaştırılmaya devam etmesi konusunda anlaşma için bir günlük bir süre kalmış durumda. Aksi takdirde 6 yıldır Türkiye üzerinden ulaştırılan yardımların kapısı da kapanacak.

Oxfam Suriye Direktörü Mutaz Adham da yaptığı açıklamada “Sınırdan gelen yardımlara şu an her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Yardımların ulaştırılması için mümkün olan tüm kanallar, Suriye’de yardıma ihtiyaç duyan 11 milyondan fazla insan için son derece kritik” açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiasıTrump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası
627 emniyet müdürünün yerleri değişti627 emniyet müdürünün yerleri değişti

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta hareketli dakikalar! Polis caddeyi trafiğe kapattı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif edildi

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Uçağı görünce Sağlık Bakanlığı'na sordu!

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
Ülkede sular durulmuyor: Sokaklar savaş alanına döndü

Ülkede sular durulmuyor: Sokaklar savaş alanına döndü

Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

Yeni kriz: Günün 20 saati elektrik yok

Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası

Trump babasının duygusal tacizine maruz kaldı iddiası

ABD’de '25 km'lik' koronavirüs testi kuyruğu

ABD’de '25 km'lik' koronavirüs testi kuyruğu

Fotoğraf çekmek için sudan çıkarıp saldırdılar

Fotoğraf çekmek için sudan çıkarıp saldırdılar

Melania Trump'ın ahşap heykelini ateşe verdiler

Melania Trump'ın ahşap heykelini ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.