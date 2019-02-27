BM Güvenlik Konseyi Suriye ve Venezuela İçin Toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Salı günü Ortadoğu’daki gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Konseyin sabahki oturumunda Ürdün sınırındaki Rukban kampında yaşayan 41 bin sivilin durumu görüşüldü.

Birleşmiş Milletler İnsanı Yardımlardan Sorumlu Koordinatörü Mark Lowcock adına Güvenlik Konseyi’ne bu bölgede yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen verileri sunan Reena Ghalani kamptaki zorlu koşullara dikkat çekti.

“İç savaştan kaçan 41 bin sivil, Ürdün'e sığınmak için geldikleri çöl bölgesindeki kampta, soğuk hava, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle zor günler geçiriyor,” diyen Ghalani, 16 Şubat’ta bölgeye gönderilen ve BM ile Suriye Kızılay’ının birlikte dağıttığı insani yardımın şu ana kadar gönderilen en kapsamlı yardım olduğunu vurguladı ama yeterli olmadığının altını çizdi.

Ghalani, Deyrizor’da hala aktif olan İŞİD’den kaçmaya çalışan binlerce sivilin Türkiye sınırına sığındığını ve bu kişilerin sayısının da artmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Ghalani, sunduğu raporda ayrıca Suriye’de 2 milyon 700 bin sivilin insanı yardıma ihtiyacı olduğunu, çocuk nüfusunun %40’ının okula gitmediğini, 2 milyon kişinin içme suyuna ulaşamadığını ve her ay 1 milyon 700 bin Suriyeli’nin yardıma ulaşmak için Türkiye sınırına gittiğini belirtti.

Ghalani ayrıca 2018 yılında 5 milyar dolara ulaşan yardımı veren ve mültecileri kabul eden ülkelere de teşekkür etti.