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BM Güvenlik Konseyi Ukrayna Gündemiyle Acil Toplandı

22.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın, Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) acil toplanırken ABD, Rusya’yı Ukrayna’yı işgal için bahane üretmekle suçladı

BM Güvenlik Konseyi Ukrayna Gündemiyle Acil Toplandı

Rusya’nın, Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, (BMGK) acil toplanırken ABD, Rusya’yı Ukrayna’yı işgal için bahane üretmekle suçladı.

BMGK üyeleri, Ukrayna’nın acil toplantı talebiyle biraraya geldi. Toplantıda konuşan ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield “Putin, Minsk Anlaşmasını ihlal etmiştir ve bununla da kalmayacağını açıkça söylüyoruz” dedi.

Greenfield “Moskova’nın Donestk ve Luhansk’ı tanımasının Ukrayna’yı daha fazla işgal etmek için bahane yaratma girişiminin bir parçası olduğunu” dile getirdi.

Ülkesinin bugün, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği için Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlayacağını vurgulayan Greenfield “Rusya’ya askeri güçlerini geri çekmesi, diplomasi masasına geri dönmesi ve barış için çalışması konusundaki çağrılarımızda birleşmeliyiz ve birleşeceğiz” dedi.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia’ysa “Diplomatik bir çözüme hala açığız. Ancak, Donbass’ta yeni bir katliam, izin vermek istemediğimiz bir durum” dedi. Nebenzia ayrıca, Batılı güçleri “durumu daha da kötüleştirmemek için bir kez daha düşünmeye” çağırdı.

BM’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da, Rusya’nın “barış gücü misyonu” adı altında Ukrayna’nın doğusuna askeri birlik gönderme kararını kınadığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında Çin tüm tarafları itidale çağırırken, Japonya, Moskova’nın Ukrayna’yı işgali halinde uluslararası yaptırım uygulama kararına katılacağını bildirdi.

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