HABER

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib pazarlığı

11.09.2018 09:59 | Son Güncelleme

İdlib'le ilgili Birleşmiş Milletler düzeyinde pazarlıklar devam ediyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde İdlib pazarlığı

Rusya'nın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi bu akşam yeniden toplanacak. Uluslararası toplum büyük bir insani krizden endişe ediyor.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Rusya'nın talebi üzerine Salı günü Suriye'nin İdlib vilayetindeki durumu görüşmek üzere yeniden toplanacak. Rus heyetinin Tahran'daki üçlü zirve hakkında bilgi vereceğinin açıklandığı Güvenlik Konseyi toplantısı TSİ 18'de başlayacak. İran, Rusya ve Türkiye arasındaki zirve buluşmasında İdlib'e büyük bir operasyon başlatılmasını önleme konusunda uzlaşma sağlanamamıştı.

İdlib çevresine bol miktarda silah ve asker yığan Şam rejiminin her an saldırıya geçmesi bekleniyor. Üç milyona yakın Suriyeli'nin yaşadığı İdlib, radikal İslamcı gruplar tarafından kontrol ediliyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Suriye muhalefetinin elindeki son bölge olan İdlib'e saldırı düzenlenmemesi uyarısında bulundu. Lowcock, Cenevre'de yaptığı açıklamada, "aksi takdirde İdlib'in 21. yüzyılın en büyük insani felaketine ve en yüksek can kaybına sahne olabileceğine" dikkat çekti. BM yetkilisi İdlib'in nüfus yoğunluğu ve zayıflığından dolayı devletler teşkilatının son derece tedirgin olduğunu belirtti.

Türkiye hafta başında bölgeye yaptıkları saldırılara son vermeleri için Rusya ve Suriye'ye yeniden çağrıda bulundu. Ankara, Suriye'de ateşkes ve istikrar sağlanabilmesi için kara ve hava saldırılarına son verilmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye, Suriye birliklerinin İdlib'e girmesinin yeni bir mülteci akınına yol açmasından endişeli.

ABD Şam'ı uyardı

ABD de İdlib'le ilgili bir açıklama yaptı. Şam rejimini kimyasal silah kullanmaması konusunda uyaran ABD aksi takdirde sert müdahalede bulunulacağını duyurdu. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Fransa ve İngiltere ile bu hususta anlaştıklarını ve kimyasal silahlara başvurulması durumunda buna sert yanıt vereceklerini söyledi. ABD yönetimi, Suriye yönetiminin İdlib'e kimyasal silahlarla saldırmaya hazırlandığına dair ellerinde kanıt bulunduğunu duyurmuştu.

Hafta sonunda muhaliflerin İdlib'deki mevzileri Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından bombalanmış ve Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre en az 30 bin İdlibli bölgeyi terk etmişti.

Alman hükümeti Suriye'de zehirli gaz kullanıldığı takdirde misilleme harekatına katılma konusunda kesin karar almadı. Bild gazetesinde yer alan bir haberde Savunma Bakanlığı'nın kimyasal silah saldırısına yapılması muhtemel misilleme harekâtına nasıl yardımcı olunabileceğini araştırdığına ve Almanya'nın bundan böyle ABD, Fransa ve İngiltere arasındaki koalisyona katılmayı planladığına yer verilmişti.

DW, Reuters, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKadir’in dönüşüKadir’in dönüşü
ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecekABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek
Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyorRusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Oğuzhan Uğur'dan Ekşi Sözlük eleştirilerine sert tepki

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Yunanistan, iki Türk askerini gözaltına aldı! TSK'dan açıklama geldi

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Türkiye-Rusya-İran yerel para birimi kullanımı konusunda anlaştı

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor

Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor

11 Eylül saldırısının üzerinden tam 17 yıl geçti, 1111 kişi hala kayıp!

11 Eylül saldırısının üzerinden tam 17 yıl geçti, 1111 kişi hala kayıp!

ABD uyardı: Cevabımız çok daha güçlü olur!

ABD uyardı: Cevabımız çok daha güçlü olur!

Yolcular dehşeti yaşadı! Gemi kaptanı kahkahalara boğuldu

Yolcular dehşeti yaşadı! Gemi kaptanı kahkahalara boğuldu

Rusya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Rusya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.