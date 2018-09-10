- BM Güvenlik Konseyinde ilk kez ''yolsuzluk'' oturumu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yolsuzluğunun çatışmaları tetiklediğini, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, ''Dünya Ekonomik Forumunun tahminlerine göre, yolsuzluğun maliyeti en az 2,6 trilyon doları ya da küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini buluyor. Dünya Bankasına göre ise işletmeler ve bireyler her yıl bir trilyon dolardan fazla rüşvet veriyor.'' dedi.

ABD'nin eylül ayı dönem başkanı olduğu BM Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası barış ve güvenlik oturumunda ilk kez ''yolsuzluk ve çatışmalar'' konusunu görüştü.

Guterres, konseyde yaptığı konuşmada, yolsuzluğun çatışmaları tetikleyebileceğine ve çatışmalar arttıkça da yolsuzluğun arttığına dikkati çekti.

Yolsuzluğun zengin, fakir, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde bulunduğuna işaret eden Guterres, ''Dünya Ekonomik Forumunun tahminlerine göre, yolsuzluğun maliyeti en az 2,6 trilyon doları ya da küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini buluyor. Dünya Bankasına göre ise işletmeler ve bireyler her yıl bir trilyon dolardan fazla rüşvet veriyor.'' diye konuştu.