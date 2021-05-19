BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin Anlaşmazlığı

Fransa Salı günü, İsrail ile Filistinli militanlar arasındaki şiddetle ilgili bir BM Güvenlik Konseyi kararı çağrısında bulundu. Diplomatlar ise ABD’nin Konsey’e "şu anda resmi bir açıklamanın" krizi yatıştırmaya yardımcı olmayacağını söylediğini aktardı.
15 üyeli Güvenlik Konseyi, İsrail ile Filistinliler arasında yıllardır yaşanan en kötü çatışmalar üzerine bir hafta içinde üçüncü kapalı toplantısını yaptı. Konsey ayrıca Pazar günü açık bir toplantı gerçekleştirdi; ancak ABD'nin itirazı nedeniyle, fikir birliği desteği gerektiren bir basın açıklamasını kabul edemedi.
Reuters haber ajansına bilgi veren bir BM diplomatı, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’ın Salı günü Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Sessiz kalmadık, siz de susmadınız," dediğini aktardı.
Thomas-Greenfield’ın, "Güvenlik Konseyi'nin daha ileri bir adım atmadan önce, herhangi bir eylem veya bildirinin şiddeti sona erdirme olasılığını arttırıp-arttırmayacağını değerlendirmeliyiz. Şu anda kamuya açık bir bildirinin gerginliğin azalmasına yardımcı olacağı görüşünde değiliz’’ dediği kaydedildi.
Aynı toplantıda diplomatlar, Fransa'nın ihtilafla ilgili bir Güvenlik Konseyi kararı olasılığını gündeme getirdiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanlığı da böyle bir adım atılması çağrısında bulunduğunu doğruladı. Diplomatlar hiçbir taslak metnin sunulmadığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah arasında yapılan görüşme sonrasında cumhurbaşkanlığı, "BM Güvenlik Konseyi konuyu ele almalı ve biz de konuyla ilgili bir karar oylaması çağrısında bulunduk" açıklamasında bulundu.
Thomas-Greenfield Konsey’e, Washington'un şiddeti sona erdirmeyi denemek için yoğun diplomasiye odaklanmayı sürdüreceğini söyledi ve şu ana kadar üst düzey ABD yetkilileri, Başkan Joe Biden tarafından 60 üst düzey çağrı yapıldığını belirtti. Thomas-Greenfield, "Başkan Biden ateşkesi desteklediğini söyledi’’ dedi.
Fransız diplomatlar, bir BM Güvenlik Konseyi kararının, taraflara düşmanlıkları sona erdirme baskısı getirebileceğine inandıklarını belirterek, New York'taki herhangi bir adımın diğer diplomatik girişimleri tamamlayacağını söylediler. Diplomatlar, ABD’nin fikir değiştirmesini sağlayacak bir yol olduğunu düşündüklerini de kaydetti.
Ramazan ayı boyunca Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa civarında İsrail polisinin Filistinliler’le çatışmasına misilleme olarak Hamas'ın Kudüs ve Tel Aviv'e roket atmasının ardından, İsrail Gazze'deki militanlara saldırı başlattı.
Gazze sağlık yetkilileri, şu ana kadar Filistinli ölü sayısının 61'i çocuk olmak üzere en az 212 olduğunu açıkladı. İsrail'de ikisi çocuk olmak üzere on kişi öldürüldü