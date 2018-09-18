BM Güvenlik Konseyinde Suriye toplantısı (1)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de ateşkesi korumak için vardığı mutabakata ilişkin, ''Başkan Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişisel olarak devreye girdikleri için teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan çok önemli bir sonuç alındı.'' dedi.
De Mistura, BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki siyasi duruma ilişkin bilgilendirdi.
Soçi Zirvesi'nde varılan İdlib mutabakatıyla hayatı tehlike altında olan 3 milyon sivilin korunacağını belirten de Mistura, ''Başkan Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kişisel olarak devreye girdikleri için teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan çok önemli bir sonuç alındı ve anlaşmanın hızla uygulanmasını umut ediyoruz.'' diye konuştu.
İdlib'de krizin engellendiğine ancak endişe verici başka askeri operasyonların yaşandığına ve Suriye'de Rus uçağının düşürüldüğüne dikkati çeken Staffan de Mistura, tüm taraflara, özellikle dramatik sonuçları olacak bir krizin engellendiği bir zamanda gerginliği artıracak askeri faaliyetlerden kaçınılması çağrısı yaptı.
De Mistura, ''BM, Soçi'nin Cenevre sürecini hızlandırmaya katkıda bulunacağına inanıyor.'' ifadesini kullandı.
Anayasa Komitesinin oluşturulması için yürütülen istişarelerin kabul gördüğünü ve komitenin 3'te 1'ini ''Suriye hükümet heyeti'', 3'te 1'ini ''geniş katılımlı muhalifler'' ve geri kalanını ise ''Suriyeli uzmanlar, sivil toplum, aşiret liderleri ve kadınların'' oluşturacağını söyleyen Staffan de Mistura, her grubun 50 kişilik heyetlerden oluşacağını kaydetti.
Siyasi sürecin ve Suriye görüşmelerinin de başlaması gerektiğini vurgulayan de Mistura, anlamlı bir siyasi süreç ve gerçek adımlar atılmadan gerekli olan güvenin oluşmayacağını ve BM denetiminde Suriye'de seçim hazırlığına da başlanması gerektiğini ifade etti.
- ''ABD Suriye'nin inşası için para vermeyecek''
ABD'nin BM Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de BM Güvenlik Konseyinde konuştu ve ülkesinin Konseyde eylül ayı dönem başkanı olması nedeniyle oturumu da yönetti.
İdlib mutabakatına ilişkin değerlendirmede bulunan Jeffrey, ''Tüm taraflara kalıcı bir ateşkes sağlamak ve Cenevre sürecini başlatmak için derhal harekete geçmeleri çağrısı yapıyoruz.'' şeklinde konuştu.
Rusya'ya yönelik eleştiriler de yönelten Jeffrey, Rusya'nın askeri operasyonlardan sonra her şeyin eski haline döneceğine inandığını ve bu nedenle de rejimin tanınmasını, ülkenin yeniden inşası için para ve mültecilere ev sahipliği yapan Suriye'nin komşusu ülkelerden güvenlik garantileri olmadan mültecileri geri göndermelerini istediğini belirtti.
Suriye'de rejimin 7 yıl boyunca işlediği suçların hiçbir uygar devlet tarafından kabul görmeyeceğini kaydeden James Jeffey, ''Suriye'nin inşası için kesinlikle yardım almayacaklar, özellikle de bizden.'' dedi.
(Sürecek)
Kimse kim olduğunu öğrenemedi! Rahip Brunson'un gizemli ziyaretçisi
Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız
Bolu'da Adliyeye girerken '1 saat sonra çıkacağız' diyen hırsızın dediği oldu! 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest!
Putin resti çekti: Türkiye'nin uçak düşürme olayıyla karıştırmayın
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum