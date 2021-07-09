BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye Yardım Oylaması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Türkiye üzerinden Suriye’ye insani yardımı oylaması bekleniyor. Haftalardır konuya ilişkin müzakerelere katılmayan Rusya yardım süresinin altı aylığına uzatılmasını teklif etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan batılı ülkeler Suriye’ye Türkiye sınırından yapılan yardım faaliyetlerinin süresinin 12 ay uzatılmasını teklif etmişti.

İrlanda ve Norveç bu yönde bir karar tasarısı sunmuş ancak Suriye’deki Esat rejiminin destekçisi olan Rusya tasarıya ilişkin müzakerelere katılmamıştı. Moskova kendi tasarısını BM Güvenlik Konseyi’ne sundu. İki tasarının da 15 üyeli konseyde oylanması bekleniyor.

2014 yılında başlayan Birleşmiş Milletler yardımı için konseyin vermiş olduğu yetkinin süresi Cumartesi günü doluyor. Bu yetkinin süresinin uzatılmasına yönelik tasarının dokuz evet oyu alması ve daimi üyeler olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’ye yardım faaliyetlerinin bir yıl daha uzatılması için Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulundu, yardım süresinin uzatılmamasının milyonlarca kişi için yıkıcı etkisi olacağı uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Rusya yardım faaliyetinin Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

Rusya ve Çin Suriye’nin içinde bulunduğu durumdan ABD’nin tek taraflı uyguladığı yaptırımları sorumlu tuttu.

Rusya Suriye ile ilgili 16 tasarıyı veto etti

BM Güvenlik Konseyi Suriye’ye ilk sınır ötesi yardımın dört noktadan yapılması için ilk onayı 2014 yılında vermişti.

Geçtiğimiz yıl bunların sayısı Rusya ve Çin’in itirazı sebebiyle tek noktaya düşürülmüş ve yardım Suriye’de muhaliflerin kontrolundaki bölgeye Türkiye sınırındaki Bab El Hava sınır kapısından iletilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi son on yıldır Rusya ve Çin’le konseyin daimi batılı üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları sebebiyle Suriye konusunda bölünmüş durumda.

Rusya Suriye konusunda bugüne kadar 16 karar tasarısın veto etti ve bunların çoğunda Çin de Rusya’ya destek verdi.

Kızılay Başkanı: “Ara formül bulunabilir, başka mekanizmalar kullanılabilir”

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Cuma günü yaptığı açıklamada Güvenlik Konseyi’nin Suriye’ye yardımın süresini uzatamaması halinde Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarının bir ara yol bulabileceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Kerem Kınık, Güvenlik Konseyi’ne mümkün olan tüm sınır kapılarından Suriye’ye yardımın iletilmesine yönelik yetkiyi yenilemesi çağrısında bulundu ancak bunun olmaması halinde B planlarının hazır olduğunu da söyledi.

Suriye’ye yardımın devam etmesi için hukuki dayanağın olduğunu ve bazı alternatif düzenlemelerin olabileceğini belirten Kerem Kınık Birleşmiş Milletler’e bağlı bir kurumun Türkiye’de bir ortakla ya da hatta örneğin Kızılay’la Suriye’ye yardımın gönderilmesi için anlaşma imzalaması halinde, bunun farklı bir mekanizmanın devrede olacağı anlamına geleceğini söyledi.

Kızılay Başkanı, odak noktasının Suriyeliler’in içinde bulunduğu durum ve insani ihtiyaçları olduğunu ve bunun için de farklı mekanizmaların ve BM içinde farklı yöntem ve çerçevelerin bulunabileceğini belirtti.

Türkiye muhaliflere verdiği destek, yardım ve sahadaki askerleri üzerinden Suriye’nin kuzeybatısında etkili bir ülke. Türkiye yardımın süresinin uzatılmasını istiyor ve diğer yandan da Rusya ve İran’la Suriye’de siyasi çözüm için birlikte çalışıyor.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık insani yardımın koşulsuz olması gerektiğini ancak çabalara rağmen Suriye’nin kuzeybatısı ve hükümetin kontrolündeki bölge arasında yardım rotalarının açılmadığını söyledi.

Rusya ve Çin’in yardımı yalnızca Şam’dan muhaliflerin denetimindeki bölgelere gönderilmesi çabalarını eleştiren Kerem Kınık, insani ihtiyaçların öncelik olması gerektiğini, sınır geçişlerinin kapatılmasının ve Suriyeliler’in yalnızca güneyden gelecek yardıma mahkum edilmesinin onları korumayan bir rejimin merhametine terk etmek anlamına geleceğini belirtti.

