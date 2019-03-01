BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Tasarıları Savaşı

Rusya ve Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Amerika’nın gündeme getirdiği Venezuela’da özgür ve adil seçimlerin yapılması çağrısında bulunan tasarıyı veto etti.
Amerika’nın BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu tasarı yardım malzemelerinin Venezuela’ya bir engelle karşılaşmadan girebilmesini de öngörüyordu. Tasarı BM Güvenlik Konseyi’nde gereken oy sayısı olan 9’a ulaştı ancak tasarıyı daimi üyelerden olan Rusya ve Çin veto etti. BM Güvenlik Konseyi’ndeki oylamada Güney Afrika da aleyhte oy kullandı. Endonezya ve Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahili de çekimser kaldı.
Rusya ve Amerika Venezuela’da kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guiado’nun uluslararası arenada tanınması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Rusya’nın daimi BM temsilcisi Vassily Nebenzia “Bugünkü toplantının Venezuela’daki krizi Güvenlik Konseyi’nin çözemediği gerekçesiyle ülkede insani değil ama gerçek bir müdahaleye hazırlık amacı taşıyan bir adım olarak suiistimal edileceği konusunda ciddi endişelerimiz var” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump Venezuela konusunda bütün seçeneklerin masada olduğunu söylemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams da, Rusya’nın Washington’un Venezuela’ya askeri müdahale için hazırlık yaptığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.
BM Güvenlik Konseyi’ndeki oylama öncesinde Fransa’nın daimi BM temsilcisi François Delattre, Amerika’nın sunduğu tasarıya destek vererek tasarının güç kullanımı için hukuki bir zemin oluşturmadığını ve tasarının Venezuela’nın egemenliğine zarar verme girişimi olmadığını dile getirdi.
Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Venezuela’da siyasi çözüm çağrısı yapan ve ülkeye uluslararası yardımın koordine edilmesi konusunda da Maduro hükümetine desteğin ifade edildiği tasarı da kabul edilmedi.
Rusya’nın tasarısı lehte sadece 4 oy alabildi. 4 ülke çekimser kaldı, 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nin geri kalan üyeleri ise aleyhte oy kullandı. BM Güvenlik Konseyi’nde bir tasarının geçmesi için en az 9 oy alması ve daimi üyeler Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Amerika’nın veto etmemesi gerekiyor.
Amerika dahil olmak üzere çok sayıda ülke muhalefet lideri Juan Guiado’yu Venezuela’nın meşru lideri olarak tanıyor. Ancak Nicolas Maduro hala Venezuela ordusunu, devlet kurumlarını ve ülkenin ihracat gelirinin yüzde 90’ını oluşturan petrol şirketi PdVSA’yı kontrol ediyor.
Çin’in BM nezdindeki daimi temsilci vekili Wu Haitao “Venezuela’nın iç işlerine Venezuela halkı karar vermeli” dedi. Amerika Venezuela hükümetini Pazartesi günü yeni yaptırımlarla hedef almış, geçtiğimiz hafta sonu insani yardımın Venezuela sınırlarından girmesinin engellenmesiyle gerilimin artmasının ardından müttefiklerine de devletin kontrolundaki PDVSA’nın varlıklarının dondurulması çağrısında bulunmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Washington’un insani yardımın Venezuela’ya ulaştırılması konusunda çalıştığını belirtti.
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