BM Güvenlik Konseyi’nde Venezuela Tasarıları Savaşı

Rusya ve Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Amerika’nın gündeme getirdiği Venezuela’da özgür ve adil seçimlerin yapılması çağrısında bulunan tasarıyı veto etti.

Amerika’nın BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu tasarı yardım malzemelerinin Venezuela’ya bir engelle karşılaşmadan girebilmesini de öngörüyordu. Tasarı BM Güvenlik Konseyi’nde gereken oy sayısı olan 9’a ulaştı ancak tasarıyı daimi üyelerden olan Rusya ve Çin veto etti. BM Güvenlik Konseyi’ndeki oylamada Güney Afrika da aleyhte oy kullandı. Endonezya ve Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahili de çekimser kaldı.

Rusya ve Amerika Venezuela’da kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guiado’nun uluslararası arenada tanınması konusunda görüş ayrılığı yaşıyor. Rusya’nın daimi BM temsilcisi Vassily Nebenzia “Bugünkü toplantının Venezuela’daki krizi Güvenlik Konseyi’nin çözemediği gerekçesiyle ülkede insani değil ama gerçek bir müdahaleye hazırlık amacı taşıyan bir adım olarak suiistimal edileceği konusunda ciddi endişelerimiz var” dedi.