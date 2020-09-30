BM Güvenlik Konseyi'nden Azerbaycan ve Ermenistan'a Çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Pazar gününden beri çatışan Azerbaycan ve Ermenistan’a müzakere masasına yeniden dönmeleri çağrısında bulundu. Yaklaşık bir buçuk saat süren kapalı oturuma konunun tarafları Azerbaycan ve Ermenistan’ın temsilcileri dahil edilmedi.

15 Güvenlik Konseyi üyesi ülkenin katıldığı toplantının ardından yapılan kısa basın açıklamasında, Güvenlik Konseyi'nin Dağlık Karabağ bölgesinde geniş çaplı askeri çatışmalardan kaygı duyduğu belirtildi. Güvenlik Konseyi’nin bölgede güç kullanımı ve can kayıplarından üzüntü duyduğu ifade edilen açıklamada, taraflara, aralarındaki çatışmaya derhal son vermeleri çağrısı yapıldı.

Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tarafların derhal çatışmayı durdurmaları, gerilimi azaltmaları, itidal sergilemeleri ve müzakare masasına yeniden oturmaları çağrısını desteklediği belirtildi. Güvenlik Konseyi ayrıca taraflar arasında sorunun çözümü için Minsk grubunu desteklediğini belirtti.

