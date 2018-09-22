BM Güvenlik Konseyinden barış gücü kararı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Güvenlik Konseyi (BMGK), sivilleri korumakta başarısız olan barış gücü askerlerine karşı daha katı önlemleri destekleyen kararı oy birliğiyle kabul etti.
ABD'nin Konseye taşıdığı karar ile BMGK, sivilleri koruyamayan barış gücü askerlerinin evlerine gönderilmesi ve hükümetlerine para ödenmemesi gibi sert önlemlere destek verdi.
ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, kararı kabul eden BMGK'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "barış gücünün güçlendirilmesi" hedefine yönelik adım attığı değerlendirmesinde bulundu.
Haley, karar ile barış gücü performanslarındaki hataların zamanında ve şeffaf biçimde yetkililere bildirileceğini, bu tür hatalar yapıldığında gerçek bir hesap verme zorunluluğu doğacağını söyledi.
Ortadoğu'dan Haiti'ye kadar 14 BM barış gücü misyonunda 96 bin asker görev yapıyor.
BM son yıllarda, bazı bölgelerdeki barış gücü askerlerinin cinsel tacizde bulunması ve sivilleri koruyamaması nedeniyle ağır eleştiriye maruz kalmıştı.
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