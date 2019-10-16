BM Güvenlik Konseyinden Barış Pınarı Harekatı açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın "DEAŞ militanlarının kaçmasına neden olacağından derin endişe duyduğunu" bildirdi.

BMGK, Avrupa Birliği (AB) üyesi Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika'nın talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda görüştü.

Oturumun ardından BMGK adına ortak açıklama yapan konseyin ekim dönem başkanı Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, "BMGK, BM'nin terör listesinde olan DEAŞ teröristlerinin kaçmasından ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinden derin endişe duyuyor.'' dedi.

- ABD'den "harekatı durdur ve ateşkes" çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "harekatı derhal durdurması ve ateşkes ilan etmesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve beraberindeki heyetin ateşkes ve müzakere edilmiş bir çözüm için Türkiye'ye gittiğini belirten Craft, harekatın "DEAŞ ile mücadeleyi tehlikeye attığını, sivilleri ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehlikeye soktuğunu" savundu.