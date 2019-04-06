HABER

BM Güvenlik Konseyi'nden General Hafter'e ''Trablus saldırısını durdur'' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 00:53 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından kapalı oturumda toplandı.

BM Güvenlik Konseyi nisan ayı dönem başkanı ve Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyin, Libya'daki askeri hareketlilikten derin endişe duyduğunu söyledi.

BMGK'nin Libya'da Trablus'u ele geçirmek için dün askeri güçlerini harekete geçiren General Halife Hafter'e saldırıyı durdurması çağrısı yaptığını belirten Heusgen, tüm taraflara da gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu ve askeri çözümün bir seçenek olmadığını ifade etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, dün Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği telgrafta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

PARTNER16 yıl sonra son noktayı koydular16 yıl sonra son noktayı koydular
Kırklareli’de oy nöbeti devam ediyorKırklareli’de oy nöbeti devam ediyor
Sabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğuSabiha Gökçen’de ‘Büyük Göç’ yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK Libya

En Çok Okunan Haberler

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

Reuters’tan beklenti anketi: Dolar/TL'de altı ay sonra ne bekleniyor?

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

AK Parti'den İstanbul için açıklama!

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

AK Parti'den yeni açıklama: Fark azaldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Yeşilköy Havuzlu Kavşak ve Basın Ekspres yolu kapatıldı

İstanbullular dikkat! Yollar kapatıldı

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.