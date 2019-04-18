HABER

BM Güvenlik Konseyi'nden Hudeyde anlaşmasının uygulanması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 07:52 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'de taraflara Hudeyde'den askerlerin çekilmesi ve esir değişimi konularında 4 ay önce varılan anlaşmanın ''gecikmeksizin'' uygulanması çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen'de taraflara 4 ay önce varılan anlaşmanın ''gecikmeksizin'' uygulanması çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 4 ay önce İsveç'in başkenti Stockholm'de varılan anlaşmanın hala uygulanamamasından ''derin endişe'' duyulduğu belirtildi.

Yemen'de taraflara Stockholm anlaşmasının gecikmeksizin uygulanması çağrısı yapılan açıklamada, tarafların liman kenti Hudeyde'den askerlerini çekme konusunda vardığı uzlaşıdan memnuniyet duyulduğu ve anlaşmanın ikinci aşaması olan askerlerin yeniden konuşlandırılmasının da en kısa sürede uygulanması gerektiği vurgulandı.

Esir değişimi anlaşmasının sonuçlanması için çabaların iki katına çıkarılması gerektiği ifade edilen açıklamada, taraflara sivillerin korunması, uluslararası topluma da dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Yemen'e yardım çağrısında bulunuldu.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

İkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladıİkiz bebekler anne karnında birbirlerini yumrukladı
Hatay’da sağanak sele neden oldu, bir okulun istinat duvarı yıkıldıHatay’da sağanak sele neden oldu, bir okulun istinat duvarı yıkıldı
Diyanet, müftü yardımcısı ve müftü atayacak! Diyanet, müftü yardımcısı ve müftü atayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK Hudeyde Yemen

En Çok Okunan Haberler

Arkadaş kavgası ölümle bitti!

Arkadaş kavgası ölümle bitti!

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

Öğrenciler istedi, Belediye Başkanı menemen yaptı

Son dakika! MSB'den 'Şırnak'ta üs bölgesine saldırı' açıklaması

'Şırnak'ta üs bölgesine saldırı' açıklaması

Diyanet, müftü yardımcısı ve müftü atayacak! İşte başvuru şartları ve sınav tarihi

Diyanet, müftü yardımcısı ve müftü atayacak!

Cadde savaş alanına döndü! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Cadde savaş alanına döndü! Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.