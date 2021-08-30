BM Güvenlik Konseyi’nden Kabil Havaalanı Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa’nın sunduğu Kabil havaalanının yeniden açılmasını talep eden 2593 sayılı karar tasarını kabul etti.

Tasarıda, Kabil havaalanın yeniden açılması, güvenliğin sağlanması, ülkeden ayrılmak isteyenlerin hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin güvence altına alınması, Afganistan’a gönderilen uluslararası yardımların güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi maddeler yer aldı.

15 üyeli konseyde yapılan oylamada 13 üye lehte, BM Güvenlik Konseyi’nin iki daimi üyesi olan Rusya ve Çin ise çekimser oy kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, karar tasarısı oylanmadan önce konseyin beş daimi üyesi olan ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in temsilcileriyle bir toplantı yaptığı belirtildi.

Halen devam eden Güvenlik Konseyi toplantısında üye ülkeler tasarıyla ilgili görüşlerini açıklıyor.

