BM Güvenlik Konseyi'nden Küresel Ateşkes Kararı

Fransa ve Tunus tarafından hazırlanan iki sayfalık karar, WHO tarafından COVID-19'un küresel bir salgın olarak ilan edilmesinden tam 111 gün sonra kabul edilmiş oldu.

Genel Sekreter, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 11 Mart'ta Corona virüsünü pandemi ilan etmesinden sonra, 23 Mart’ta salgın hastalık nedeniyle küresel çapta ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak Güvenlik Konseyi'nde yaşanan tartışmalar nedeniyle bu yönde bir karar alınmamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 2532 sayılı karar tasarısının konseyde oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Guteres, "barış çabalarını iki katına çıkarma" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Corona virüsü salgını nedeniyle dünya çapında 90 günlüğüne insani ateşkes kararı aldı. Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Fransa ve geçici üye Tunus tarafından sunulan tasarı 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul edildi.

Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karara göre, dünyada çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde, insani yardımların güvenli, sürdürülebilir şekilde ve hiçbir engele takılmadan yapılmaya devam etmesi için acilen 90 gün boyunca küresel çapta insani ateşkes çağrısı yapılıyor.

Karar, IŞİD, El-Nusra, El-Kaide ve bu gruplarla ilişkisi olan diğer uluslararası terör örgütlerine yönelik düzenlenen askeri operasyonları kapsam dışında bırakıyor.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, “Bu karar, konseyin içinde çok güçlü bir birlik sinyali, Güvenlik Konseyi'nin dünyaya gönderdiği bir umut işareti” dedi.

