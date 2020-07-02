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BM Güvenlik Konseyi'nden Küresel Ateşkes Kararı

02.07.2020 02:18 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Corona virüsü salgını nedeniyle dünya çapında 90 günlüğüne insani ateşkes kararı aldı. Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Fransa ve geçici üye Tunus tarafından sunulan tasarı 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul edildi

BM Güvenlik Konseyi'nden Küresel Ateşkes Kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Corona virüsü salgını nedeniyle dünya çapında 90 günlüğüne insani ateşkes kararı aldı. Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Fransa ve geçici üye Tunus tarafından sunulan tasarı 15 üyeli konseyde oy birliğiyle kabul edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 2532 sayılı karar tasarısının konseyde oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Guteres, "barış çabalarını iki katına çıkarma" çağrısında bulundu.

Genel Sekreter, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 11 Mart'ta Corona virüsünü pandemi ilan etmesinden sonra, 23 Mart’ta salgın hastalık nedeniyle küresel çapta ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak Güvenlik Konseyi'nde yaşanan tartışmalar nedeniyle bu yönde bir karar alınmamıştı.

Fransa ve Tunus tarafından hazırlanan iki sayfalık karar, WHO tarafından COVID-19'un küresel bir salgın olarak ilan edilmesinden tam 111 gün sonra kabul edilmiş oldu.

Terör örgütleri kapsam dışında bırakıldı

Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen karara göre, dünyada çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde, insani yardımların güvenli, sürdürülebilir şekilde ve hiçbir engele takılmadan yapılmaya devam etmesi için acilen 90 gün boyunca küresel çapta insani ateşkes çağrısı yapılıyor.

Karar, IŞİD, El-Nusra, El-Kaide ve bu gruplarla ilişkisi olan diğer uluslararası terör örgütlerine yönelik düzenlenen askeri operasyonları kapsam dışında bırakıyor.

Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, “Bu karar, konseyin içinde çok güçlü bir birlik sinyali, Güvenlik Konseyi'nin dünyaya gönderdiği bir umut işareti” dedi.

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