BM Güvenlik Konseyi’nden Libya kararı

Kararla birlikte Berlin'deki Libya Konferansı’nda varılan mutabakat bağlayıcı hale geldi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'da "kalıcı ateşkes” çağrısı içeren bir karar tasarısını kabul etti. İngiltere'nin hazırladığı taslak metin 15 üyeli konseyde 14 üyenin oyuyla kabul edildi. Konseyin veto yetkisine sahip üyelerinden Rusya oylamada çekimser oy kullandı. Kararda "Libya'da kalıcı ateşkese ilk fırsatta, herhangi bir önkoşul olmaksızın ihtiyaç olduğu" teyit edildi. Ayrıca "Libya'da paralı askerlerin gittikçe daha fazla müdahil olmasından dolayı endişe" ifade edildi. Rusya'nın taslak metnindeki "paralı asker" sözünü "yabancı terörist savaşçı" terimiyle değiştirmek istemesi ise kabul görmedi. Rusya kararın hayata geçirilebileceğinden "şüpheli" Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia neden çekimser oy kullandıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Nebenzia kararın hayata geçirilebileceği ve Libya'da rakip hükümetler arasındaki savaşı istenen şekilde sona erdireceği konusunda "ciddi şüpheleri" olduğunu söyledi.

Nebenzia ayrıca Berlin'deki Libya Konferansı'nda kabul edilen planın "bir kusuru" bulunduğunu, planın "Libya'daki tarafların açık ifadelerle onayını almamış olduğunu" belirtti. "Olaylar kimin haklı olduğunu gösterecek” diyen Nebenzia "Eğer karar çatışmanın çözümüne olumlu bir etkide bulunacak olursa hatalı olduğumu söyleyecek ilk kişi ben olacağım" diye konuştu. Afrika'nın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Libya Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ve öldürülmesiyle sonuçlanan 2011 yılındaki NATO destekli ayaklanmadan bu yana kaos içinde. Nisan 2019'dan bu yana Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Halife Hafter komutasındaki birlikler arasında bir savaş sürüyor. 19 Ocak tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen uluslararası zirvede Libya'ya yabancı ülkelerin müdahalesinin sona erdirilmesi ve silah ambargosu ile birlikte ateşkes sağlanması konusunda 16 ülke ve kuruluş mutabık kalmıştı. Ancak Trablus'ta çatışmalar kesilmedi ve Libya'ya silah akışı da sürüyor.